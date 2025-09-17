Taylor Townsend, bufera per le critiche al cibo cinese: la tennista si scusa

È stata una vera e propria bufera mediatica quella che si è abbattuta su Taylor Townsend, tennista che fa parte della squadra statunitense della Billie Jean King Cup. Dopo aver partecipato alla cena di gala del torneo, in corso a Shenzhen, la 29enne di Chicago – scrive il Daily Mail – ha criticato aspramente via social alcuni piatti tipici della cucina cinese, tra cui le rane.

“Sono sinceramente scioccata da quello che ho visto al buffet della cena”, aveva affermato. “Queste persone stanno uccidendo le rane toro. Non sono velenose? Non sono quelle che ti fanno venire verruche, foruncoli e roba del genere?”, ha aggiunto. “E il fatto che sia tutto stufato con peperoncini, peperoni e cipolle. Oh, hai davvero trasformato questo in un piatto unico. Per ora gli darei un bel 2 su 10, perché è pazzesco“. Parole che hanno provocato la reazione rabbiosa di alcuni utenti.

La tennista americana, tra le altre cose, è stata accusata di ignoranza e razzismo, prima di scusarsi, sempre via social. “Capisco di essere molto privilegiata come atleta professionista perché posso viaggiare in tutto il mondo e sperimentare le differenze culturali, che è una delle cose che amo di più del mio lavoro”, ha spiegato in un video condiviso su Instagram. “Qui ho vissuto solo esperienze e momenti straordinari. Volevo solo scusarmi sinceramente. Non ci sono scuse. Non ci sono parole. Migliorerò“.

Taylor Townsend si scusa in una storia Instagram

Chi è Taylor Townsend

Taylor Townsend è nata il 16 aprile 1996 a Chicago, Illinois, Stati Uniti. Nella classifica di singolare femminile Wta è la n°114 del mondo (ex n°46) mentre in doppio è la n°1. In carriera ha vinto tre titoli e di recente è arrivata in finale allo Us Open 2025 in coppia con la ceca Kateřina Siniaková. Quanto alla sua vita privata, ha una sorella maggiore Symone e ha una figlia, Adyn, nata il 14 marzo 2021. E’ amante degli animali (ha un cane e un catto, Sochi e Gilligan), adora la musica, il ballo e ha suonato il violino per due anni. Il suo idolo nel mondo del tennis è Martina Navratilova.

La lite con Ostapenko allo Us Open 2025

Durante lo Slam di New York aveva fatto parlare un suo scontro con la tennista lettone Jelena Ostapenko, con quest’ultima che, al termine del loro incontro al secondo turno, l’aveva accusata di non avere né classe né istruzione. “Mi ha detto che non avevo classe, non avevo istruzione e che dovevo vedere cosa sarebbe successo quando fossimo usciti dagli Stati Uniti. Non vedo l’ora. L’ho battuta in Canada, fuori dagli Stati Uniti. Vediamo cos’altro ha da dire“, aveva dichiarato alla fine del match Townsend, spiegando l’accaduto.