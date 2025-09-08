Classifica Wta: Sabalenka domina, Paolini resta ottava

Dopo lo Us Open 2025, la nuova classifica Wta vede sempre saldamente in vetta la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha vinto lo Slam newyorkese. Qualche variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione dello Us Open. Anche Questa settimana sono sempre tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, uscita al terzo turno a New York (per mano di Vondrousova), è stabile sull’ottava poltrona.

Alle sue spalle perdono sette posizioni sia Lucia Bronzetti, numero 64, che Elisabetta Cocciaretto, ora numero 91. Fa tre passi indietro Lucrezia Stefanini, al numero 148, mentre scivola indietro di diciassette gradini Nuria Brancaccio, ora numero 178. Sempre più in rampa di lancio la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana, grazie alla finale dell’ITF da 40mila dollari di Bytom (Polonia) dell’altra settimana, guadagna 24 posizioni in un colpo solo, sale al numero 208 e firma il suo “best”.

Fa un balzo di 25 posizioni e sigla il primato personale anche Silvia Ambrosio, finalista nel 40mila dollari di Oldenzaal (Olanda) l’altra settimana e nei quarti di quello di Saint-Palais-sur-mer la scorsa, ora al numero 231. Fa cinque passi avanti Camilla Rosatello, ora numero 249, mentre perde altre nove posizioni Giorgia Pedone, che scende al numero 258. Recupera undici posti anche Nicole Fossa Huergo che risale al numero 259 e chiude la top-ten italiana.

Questa settimana Trevisan, Stefanini e Fossa Huergo (queste ultime due promosse dalle qualificazioni) sono in tabellone nel WTA 500 di Guadalajara.

Uno spostamento nella top ten

Solo uno spostamento di rilievo nella top ten del ranking. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la quarantasettesima settimana consecutiva (la 55esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, confermatasi regina di New York, vede consolidarsi a 3.292 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek, ex numero uno del mondo che aveva perso la leadership lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio c’è la vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, staccata di appena 59 punti dalla polacca.

La 21enne di Atlanta, Georgia, precede l’altra statunitense Amanda Anisimova, che grazie alla finale allo Us Open (la seconda consecutiva in uno Slam) guadagna cinque posizioni ed è quarta (“best”). Alle sue spalle c’è la 18enne russa Mirra Andreeva, quinta, che conferma il primato personale, davanti ad un’altra statunitense, Madison Keys, trionfatrice in Australia, sesta.

In settima posizione c’è la quarta americana in top ten, Jessica Pegula, alla quale la mancata conferma della finale a Flushing Meadows costa tre posti. Stabile Jasmine Paolini, ottava, subito davanti alla cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell’élite mondiale dopo Li Na, ora nona con una posizione in meno rispetto a 15 giorni fa (la 22enne di Shiyan, operatasi al gomito destro, resterà ferma per qualche settimana). Stabile sulla decima poltrona la kazaka Elena Ribakina, a chiudere l’élite mondiale.

La “scalatrice della settimana” è la spagnola Cristina Bucsa: la 27enne di origini moldave (è nata a Chisinau), grazie agli ottavi allo Us Open (stoppata da Sabalenka), i primi in uno Slam, guadagna in un colpo solo 33 posizioni passando dal numero 95 al numero 62, non troppo lontano dal “best” (n.56) siglato a gennaio del 2024.

Di rilievo anche il salto di 24 posizioni della mancina ceca Marketa Vondrousova: la 26enne di Sokolov, grazie ai quarti a New York (costretta a dare forfait nella sfida con Sabalenka per un infortunio al ginocchio sinistro), passa dal numero 60 al numero 36, lei che vanta un primato personale di n.6 raggiunto a settembre del 2023.

La nuova classifica Wta

Ecco le prime dieci posizioni della classifica Wta: