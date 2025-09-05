Us Open 2025, Donald Trump atteso domenica alla finale maschile

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assisterà alla finale maschile dello Us Open 2025, in programma domenica 7 settembre a New York. La Casa Bianca ha confermato la sua presenza in occasione dell’atto conclusivo del torneo del Grande Slam di tennis sul cemento di Flushing Meadows, a cui il tycoon ha assistito più volte in passato. Trump dovrebbe recarsi nella Grande Mela per un giorno e tornare a Washington dopo la partita, che inizierà alle 14 ora locale (le 20 in Italia).

I finalisti verranno decisi questa notte. Il campione in carica e testa di serie n°1, Jannik Sinner, giocherà in semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime (nuovo n°13 Atp). L’altra sfida vedrà contrapposti il serbo Novak Djokovic (n°4) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (n°2).

Us Open 2025, come sono andati i quarti di finale

L’azzurro arriva a questa sfida dopo aver sconfitto in tre set il connazionale Lorenzo Musetti per 6-1 6-4 6-2. Un grande traguardo per lui, dato che nel 2025 è stato capace di raggiungere le semifinali in tutti e quattro gli Slam. Auger-Aliassime, invece, ha eliminato ai quarti l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 4-6 7-6 7-5 7-6, dopo una battaglia durata circa quattro ore. Djokovic si è qualificato alla sua ennesima semifinale Slam dopo aver superato in quattro set il padrone di casa Taylor Fritz per 6-3 7-5 3-6 6-4. Infine Alcaraz ha avuto vita facile contro Jiri Lehecka: il ceco è stato battuto per 6-4 6-2 6-4.