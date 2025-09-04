Us Open 2025, Errani-Paolini battute in semifinale

Si è chiuso in semifinale lo Us Open 2025 di Sara Errani e Jasmine Paolini, battute 6-4 6-3 dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, teste di serie numero 3 del torneo. La rabbia per la sconfitta, comunque, è mitigata dalla consapevolezza di aver giocato una buona stagione sul duro in Nord America, alla luce anche della semifinale al Wta 1000 di Cincinnati. E questo offre più certezze e maggiore consapevolezza in vista della Billie Jean King Cup. Sara Errani a New York ha anche vinto il torneo di doppio misto in coppia con Andrea Vavassori.

“Le nostre avversarie hanno giocato meglio i punti decisivi”

“Le nostre avversarie hanno giocato davvero bene, hanno commesso pochissimi errori, hanno servito bene e non era facile” ha detto Paolini. “La partita si giocava su pochi punti e quei punti li hanno giocati meglio loro. Se devo vedere il positivo, credo che abbiamo ancora margine: a rete posso migliorare e dare più una mano. Dispiace ma loro hanno fatto una prestazione quasi perfetta dal loro punto di vista. Era difficile metterle in difficoltà, ci abbiamo provato ma purtroppo non è girata come speravamo. Abbiamo provato a rispondere forte, ma loro hanno fatto pochissimi errori. Hanno giocato praticamente un match perfetto: anche quando abbiamo risposto bene, hanno fatto volée incredibili. Io sono stata meno precisa a rete, ho fatto fatica anche a giocare lob, ma va detto che le loro palle erano difficili, spingevano e tiravano volée lunghe e forti, quindi era complicato. Brave loro, e noi si continua a lavorare. Ci sono mancate un paio di cose da provare—ne abbiamo parlato e vedremo se riusciremo ad applicarle”.

Le azzurre partiranno per Shenzhen dove il 16 settembre affronteranno nei quarti di finale della Billie Jean King Cup, trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis, proprio le padrone di casa della Cina. “Partiremo l’11, quindi tra ritorno e varie cose da fare proveremo a ritagliarci almeno 2-3 giorni di pausa. Sicuramente è sempre speciale tornare ad indossare la maglia della nazionale. Non avremo troppo tempo per prepararci, ma arriveremo lì con qualche giorno di anticipo per adattarci. La tournée americana è stata lunga, non è facile ripartire subito, ma siamo pronte per dare il massimo” ha detto Errani, che ha confermato le sensazioni agrodolci al termine della stagione sul duro.

“Ora siamo un po’ arrabbiate, ma direi che il bilancio di questa tournée americana è stato più che buono: semifinale a Cincinnati, semifinale qui. Sul cemento siamo migliorate, questo era l’obiettivo. Possiamo ancora migliorare, e questa è la cosa bella: si continua a lavorare, ora si va in Cina cercando di progredire ancora” ha detto.

Le azzurre sono la coppia numero 1 nella Race to the WTA Finals davanti a Townsend e Siniakova, ancora in corsa comunque in semifinale. “Oramai siamo qualificate alle Finals – ha sottolineato Errani – Non sarà semplice perché si giocherà indoor e in altura, condizioni che non ci facilitano, dovremo adattarci e cercare nuove soluzioni“.