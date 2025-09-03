Home > Sport > Tennis > Us Open 2025, stanotte Sinner-Musetti: precedenti, orario e dove vederla in tv e streaming

Questa notte l’Arthur Ashe Stadium di New York ospiterà un attesissimo quarto di finale dell’US Open 2025: l’azzurro numero uno al mondo, Jannik Sinner, sfiderà il connazionale Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano che promette spettacolo e grande tennis. Chi vince affronterà uno tra Alex De Minaur e il canadese Felix Auger-Aliassime impegnati nell’altro quarto di finale.

Sinner-Musetti a che ora giocano

Il match tra i due italiani è previsto nella notte tra oggi, mercoledì 3, e domani, giovedì 4 settembre 2025, come secondo incontro della sessione serale, subito dopo il confronto femminile tra Karolina Muchova e Naomi Osaka, in programma all’1:00.

🇮🇹🆚🇮🇹



Lorenzo 🆚 Jannik pic.twitter.com/cyWL4HcI44 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Alcaraz: “Sinner-Musetti? La testa farà la differenza”

“Sinner e Musetti sono due grandissimi giocatori. Jannik lo dimostra già in ogni singolo torneo, Musetti merita di essere in top 10 con il suo livello, la tecnica e la classe che esprime in campo”. Così Carlos Alcaraz, che agli Us Open ha presentato a SuperTennis il primo derby italiano in uno Slam a livello di quarti di finale. “Credo che sarà una grande partita in cui entrambi faranno vedere un ottimo tennis. Il fattore mentale sarà importante. Hanno ottimi colpi, un livello di gioco altissimo, una fisicità. farà la differenza la testa, la capacità di stare nel match, di prevalere nei momenti cruciali”, ha aggiunto.

Dove vedere Sinner-Musetti in tv e streaming

La partita Sinner-Musetti agli US Open 2025 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. Il match sarà disponibile anche per gli abbonati Sky. Per chi preferisce lo streaming, la sfida potrà essere seguita sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV, con accesso riservato agli abbonati.

I precedenti tra Sinner e Musetti

Sinner e Musetti si sono affrontati due volte in carriera, disputati a Monte Carlo e Anversa, con vittoria di Sinner in entrambe le occasioni. Lo scontro di questa notte rappresenta il loro primo confronto in uno Slam. Da sottolineare che Sinner vanta un filotto impressionante di 15 vittorie e zero sconfitte contro i connazionali, confermandosi un autentico dominatore nei derby italiani.

Il percorso di Jannik Sinner

Il campione in carica ha mostrato una forma straordinaria fin dall’inizio del torneo. Nel quarto turno, Sinner ha superato Alexander Bublik con un netto 6-1, 6-1, 6-1 in appena 1 ora e 21 minuti, segnando una delle vittorie più rapide nella storia dell’US Open maschile. Con questo successo, il tennista altoatesino ha esteso la sua striscia vincente su hard court a 25 partite consecutive.

Percorso di Lorenzo Musetti

Musetti ha raggiunto i quarti di finale con grande determinazione, superando al primo turno Giovanni Mpetshi Perricard e poi dominando Jaume Munar nel quarto turno con un convincente 6-3, 6-0, 6-1. Questa prestazione segna la sua prima qualificazione ai quarti di finale in un torneo Major su cemento, confermando la crescita del giovane talento toscano.

Pronostico e quote

Gli esperti indicano Sinner come favorito per la vittoria, mentre Musetti parte leggermente sfavorito. Tuttavia, il derby italiano è sempre imprevedibile e potrebbe riservare sorprese.

Alcaraz: “Sinner-Musetti? La testa farà la differenza”

“Sinner e Musetti sono due grandissimi giocatori. Jannik lo dimostra già in ogni singolo torneo, Musetti merita di essere in top 100 con il suo livello, la tecnica e la classe che esprime in campo”. Così Carlos Alcaraz, che agli Us Open ha presentato a SuperTennis il primo derby italiano in uno Slam a livello di quarti di finale. “Credo che sarà una grande partita in cui entrambi faranno vedere un ottimo tennis. Il fattore mentale sarà importante. Hanno ottimi colpi, un livello di gioco altissimo, una fisicità. farà la differenza la testa, la capacità di stare nel match, di prevalere nei momenti cruciali”, ha aggiunto.