Us Open 2025, Musetti-Sinner si gioca a tarda notte: ecco quando

L’atteso derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valido per i quarti di finale degli US Open, sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis alle 3:00 del mattino (ora italiana). Il match chiuderà la giornata sull’Arthur Ashe Stadium, subito dopo il confronto femminile tra Karolina Muchova e Naomi Osaka, in programma all’1:00. Un vero “scherzetto” degli organizzatori per i tifosi italiani, costretti a fare le ore piccole.

Binaghi: “Siamo vittime del nostro successo”

Come ha commentato Angelo Binaghi, presidente della Fitp: “Purtroppo siamo vittime del nostro successo, questo non è solo il match più atteso dagli italiani ma lo è anche dagli americani… lo hanno messo in prima serata. Siamo troppo forti e belli.” Binaghi ha inoltre sottolineato gli ascolti record su SuperTennis: “Numeri clamorosi… consentiamo non solo di vedere il tennis ma anche di conoscere quanto forti siamo diventati in questo sport.”

Sinner dominante, Musetti risorge a NY: i precedenti tra i due

Nel loro testa a testa, Jannik Sinner conduce 2-0, avendo vinto senza cedere set in entrambi gli incontri precedenti, disputati a Monte Carlo e Anversa.

Il percorso agli US Open 2025

Il cammino di Jannik Sinner

Primo turno: netto successo su Vit Kopriva con un punteggio netto (6-1, 6-1, 6-2).

con un punteggio netto (6-1, 6-1, 6-2). Secondo turno: battuto Alexei Popyrin 6-3 6-2 6-2

6-3 6-2 6-2 Terzo turno: superato Denis Shapovalov dopo aver perso un set, mostrando resilienza.

dopo aver perso un set, mostrando resilienza. Quarto turno: demolito di Alexander Bublik per 6-1, 6-1, 6-1 in appena 81 minuti.

Sinner resta in corsa per difendere il titolo (cosa non riuscita dagli ultimi trionfatori se non a Federer nel 2008) e puntare al terzo Slam stagionale dopo Australian Open e Wimbledon.

I match di Lorenzo Musetti

Il carrarino ha avuto un inizio tortuoso in nord America, con le eliminazioni nei primi turni a Washington, Toronto e Cincinnati. Poi agli US Open, ha trovato ritmo: eliminati Giovanni Mpetshi Perricard, David Goffin, Flavio Cobolli (ritiro) e Jaume Munar, sempre in straight sets. Dopo un inizio di stagione sul veloce complicato, Musetti ha ritrovato fiducia come lui stesso ha testimoniato al termine del match con lo spagnolo Munar: “Sono davvero orgoglioso… il mese scorso è stato terribile… ma ho resistito mentalmente”.