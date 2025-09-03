Us Open 2025, Errani e Paolini conquistano la semifinale nel doppio

Le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto in semifinale del torneo di doppio femminile all’US Open 2025. Per la coppia azzurra si tratta della prima semifinale a New York, la terza di uno slam.

Errani e Paolini avanzano alle semifinali del doppio

Le seconde teste di serie del tabellone, campionesse olimpiche in doppio a Parigi 2024, hanno superato in meno di un’ora e trequarti di gioco la coppia composta da Asia Muhammad (USA, n.17 del ranking di doppio) e Demi Schuurs (Paesi Bassi, n.19), le settime teste di serie, con il punteggio di 6-1, 7-6(5).

In semifinale, facendo leva sul loro ottimo momento di forma e sul collaudato affiatamento, Errani e Paolini si troveranno opposte alla formazione composta da Gabriela Dabrowski (Canada) e Erin Routliffe (Nuova Zelanda), anch’esse tra le favorite del seeding.

Il derby azzurro in diretta: Sinner sfida Musetti

Questa notte invece si disputerà il quarto di finale maschile Sinner vs Musetti. Un derby tutto italiano segnato da precedenti favorevoli a Sinner, che non ha mai perso contro un connazionale, vantando un incredibile percorso senza sconfitte. L’incontro promette spettacolo sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium e rappresenta un ulteriore momento clou per il tennis italiano nel singolare.