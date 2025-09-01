Us Open 2025, Musetti batte Munar e accede ai quarti di finale

Il carrarino, n. 10 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-0 6-1 in un’ora e 38 minuti

Lorenzo Musetti raggiunge per la prima volta i quarti di finale degli Us Open, ultimo major della stagione in corso sui campi in cemento di New York. Il carrarino, n. 10 del mondo e del seeding sui campi del Billie Jean King Tennis Center, ha sconfitto in ottavi di finale lo spagnolo Jaume Munar, numero 44 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-0 6-1 in un’ora e 38 minuti. Ai quarti Musetti affronterà vincente della sfida tra il connazionale Jannik Sinner e il kazako Alexander Bublik.

Il cammino di Lorenzo Musetti allo Us Open 2025

Il carrarino ha vissuto un’avventura entusiasmante fino agli ottavi, mostrando una crescita evidente nel suo tennis. Al debutto ha travolto il belga David Goffin con un perentorio 6-4, 6-0, 6-2, dando un chiaro segnale sulla sua condizione. Al secondo turno ha dovuto invece sudare contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard: perso il primo set al tie-break, Musetti ha reagito con grande carattere, portandosi a casa il match con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4.

Negli ottavi ha poi beneficiato del ritiro del connazionale Flavio Cobolli, conquistando così il miglior risultato della sua carriera in uno Slam. Il 2025 è già l’anno della consacrazione per Musetti: semifinale al Roland Garros, finale al Masters di Monte Carlo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e ingresso stabile nella top 10 mondiale. Lo US Open rappresenta per lui l’occasione di confermare definitivamente il suo status tra i grandi del circuito.