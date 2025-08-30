Lorenzo Musetti accede per la prima volta in carriera agli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Slam della stagione. Nel derby azzurro contro Flavio Cobolli, il carrarino aveva vinto i primi due set con il punteggio di 6-3, 6-2, quando nel terzo il suo avversario ha lamentato problemi fisici e ha deciso di ritirarsi sotto 2-0. I due si sono abbracciati e hanno lasciato il campo tra gli applausi. Nel prossimo turno Musetti (n. 10 Atp) affronterà il vincente tra Jaume Munar (n. 44 Atp) e Zizou Bergs (n. 48 Atp). In caso di ulteriore successo, possibile un incrocio nei quarti con Jannik Sinner, stasera impegnato contro il canadese Shapovalov.
Us Open 2025, Musetti agli ottavi: Cobolli si ritira nel terzo set
Il carrarino aveva vinto i primi due set 6-3, 6-2 quando il suo avversario ha avuto problemi fisici