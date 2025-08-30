Us Open 2025, Musetti agli ottavi: Cobolli si ritira nel terzo set

Il carrarino aveva vinto i primi due set 6-3, 6-2 quando il suo avversario ha avuto problemi fisici

Lorenzo Musetti accede per la prima volta in carriera agli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Slam della stagione. Nel derby azzurro contro Flavio Cobolli, il carrarino aveva vinto i primi due set con il punteggio di 6-3, 6-2, quando nel terzo il suo avversario ha lamentato problemi fisici e ha deciso di ritirarsi sotto 2-0. I due si sono abbracciati e hanno lasciato il campo tra gli applausi. Nel prossimo turno Musetti (n. 10 Atp) affronterà il vincente tra Jaume Munar (n. 44 Atp) e Zizou Bergs (n. 48 Atp). In caso di ulteriore successo, possibile un incrocio nei quarti con Jannik Sinner, stasera impegnato contro il canadese Shapovalov.