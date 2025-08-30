Accesso Archivi

Us Open 2025, Sinner agli ottavi: battuto Shapovalov in 4 set

Jannik Sinner in campo nel match del terzo turno dello Us Open 2025 contro Denis Shapovalov (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
L’azzurro rimonta e vince dopo una partita da 3 ore e 14 minuti

Jannik Sinner avanza agli ottavi dello Us Open, ultimo slam della stagione del tennis sul cemento di New York. Nel terzo turno l’azzurro ha battuto in rimonta in quattro set il canadese Shapovalov (n.29 Atp): perso 5-7 il primo set, ha vinto i tre successivi per 6-4, 6-3, 6-3. Il match è durato 3 ore e 14 minuti. Nel prossimo turno l’italiano, numero 1 al mondo nel ranking Atp, affronterà il vincente tra il kazako Bublik e lo statunitense Paul: il match tra i due si giocherà nella notte italiana.

