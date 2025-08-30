Us Open 2025, Sinner agli ottavi: battuto Shapovalov in 4 set

L’azzurro rimonta e vince dopo una partita da 3 ore e 14 minuti

Jannik Sinner avanza agli ottavi dello Us Open, ultimo slam della stagione del tennis sul cemento di New York. Nel terzo turno l’azzurro ha battuto in rimonta in quattro set il canadese Shapovalov (n.29 Atp): perso 5-7 il primo set, ha vinto i tre successivi per 6-4, 6-3, 6-3. Il match è durato 3 ore e 14 minuti. Nel prossimo turno l’italiano, numero 1 al mondo nel ranking Atp, affronterà il vincente tra il kazako Bublik e lo statunitense Paul: il match tra i due si giocherà nella notte italiana.