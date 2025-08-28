Us Open 2025, oggi 28 agosto Sinner e Musetti in campo: orari e dove vederli

Dopo il superamento del primo turno agli Us Open 2025 tornano in campo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti Flavio Cobolli. Gli azzurri sono impegnati nel secondo turno dello Slam newyorkese. Al via anche il doppio femminile con la coppia Errani-Paolini.

Gli italiani in campo

Sono tre gli azzurri impegnati oggi giovedì 28 nel tabellone maschile degli US Open per il secondo turno . Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, impegnato in apertura di giornata, alle 17 ora italiana, contro il belga David Goffin, numero 80 al mondo. Sarà invece il 24enne statunitense Jenson Brooksby l’avversario di Flavio Cobolli, dopo le 18. Attesa per Jannik Sinner, che nel tardo pomeriggio se la vedrà con l’australiano Alexey Popyrin, numero 37 del ranking Atp. Un avversario ostico che, lo scorso anno, nel terzo turno del Major newyorchese, eliminò Novak Djokovic.Al via anche il tabellone del doppio femminile. Scenderanno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero due, che esordiranno contro la coppia composta dalla tedesca Tatjana Maria e la francese Lois Boisson.

In sintesi, ecco il programma di oggi degli italiani:

Ore 17 – Lorenzo Musetti vs David Goffin

Dopo le 18 – Jannik Sinner vs Alexey Popyrin

Dopo le 18 – Flavio Cobolli vs Jenson Broobsky

In serata – Sara Errani-Jasmine Paolini vs Tatjana Maria-Lois Boisson

Dove vedere lo Us Open 2025 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2025 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.