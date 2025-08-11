Atp Cincinnati 2025, quando, a che ora gioca Jannik Sinner oggi e dove vederlo in tv

Questa notte è di nuovo il turno di Jannik Sinner al Cincinnati Open 2025, dopo il debutto vincente per per l’azzurro.

Il numero 1 al mondo ha sconfitto il colombiano Daniel Galan con il punteggio di 6-1, 6-1, in 59 minuti di gioco. Sinner è passato così al terzo turno del torneo, in cui affronterà Diallo.

“I match sono sempre difficili. Non sapevo bene che cosa aspettarmi, sono molto contento” aveva commentato Sinner nel post partita. “Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce ma per essere il primo match sono soddisfatto. Il caldo? L’ho sentito sin da subito. Sapevo che le condizioni qui sono toste, ma oggi è andato tutto nella giusta direzione”, ha aggiunto.

Quando e a che ora gioca Sinner

Jannik Sinner scende dunque di nuovo in campo nella notte. Il match è previsto intorno all’una di notte, tra l’11 e il 12 agosto. Sinner incontrerà Diallo.

Gli altri azzurri

Nella notte italiana Luca Nardi (numero 98 ATP) ha strappato il pass per il terzo turno. L’ha fatto esattamente come in California (dove, vittorioso anche su Novak Djokovic, si fermò solo agli ottavi), da lucky loser, battendo al Cincinnati Open la testa di serie n. 24 Denis Shapovalov (n. 30 del mondo) col punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4.

Bellucci, Cobolli e Musetti sono out.

In campo sempre oggi invece Sonego, intorno alle 19.30 ora italiana. L’azzurro se la vedrà con Fritz, dopo aver battuto Bergs.

Dove vedere i match in diretta tv

Tutte le partite del Atp Cincinnati 2025 vengono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. I match sono visibili anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Sinner conferma Pechino per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno di fila Jannik Sinner ha scelto il ‘China Open’, ATP 500 che si gioca sul cemento di Pechino in contemporanea con il ‘500’ di Tokyo. Quest’anno il torneo è in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre, assecondando il trend del calendario con i tornei sfalsati rispetto alle settimane.

L’altoatesino ha vinto l’edizione del 2023 battendo in finale con due tie-break Daniil Medvedev (punto di svolta nella rivalità con il russo, che lo aveva sempre sconfitto nelle sei sfide precedenti) mentre ha perso in rimonta la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz cedendo al tie-break del set decisivo.