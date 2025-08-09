Home > Sport > Tennis > Atp Cincinnati 2025, oggi 9 agosto in campo Musetti e Sinner – La diretta

All’Atp Cincinnati 2025 oggi è il giorno del debutto di Jannik Sinner. Oggi scendono in campo anche altri tennisti azzurri: brutte notizie per Mattia Bellucci (74), sconfitto ed eliminato nella notte italiana da Damir Dzumhur. Il bosniaco si è imposto in due combattuti tie break per 7-6, 7-6. In campo oggi anche l’attuale numero 10 del mondo Lorenzo Musetti, che dovrà vedersela con il francese Benjamin Bonzi (63), e in serata il numero 22 Flavio Cobolli, anche lui impegnato contro un francese, il numero 136 del mondo Terence Atmane. Infine, chiude la giornata il match di Lorenzo Sonego (36) contro il belga Zizou Bergs (54).