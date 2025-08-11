Atp Cincinnati 2025, Nardi al terzo turno. Fuori Medvedev e de Minaur

A distanza di un anno e mezzo da Indian Wells 2024, Luca Nardi (numero 98 Atp) ha appena strappato per la seconda volta il pass per il terzo turno di un Masters 1000.

L’ha fatto esattamente come in California (dove, vittorioso anche su Novak Djokovic, si fermò solo agli ottavi), da lucky loser, battendo al Cincinnati Open la testa di serie n. 24 Denis Shapovalov (n. 30 del mondo) col punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4. Una prestazione molto incoraggiante per Nardi che, al rientro dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon per mano di Jannik Sinner, non vinceva due partite consecutive sul circuito maggiore dallo scorso febbraio, all’Atp 500 di Dubai.

Nel complesso, si tratta dell’ottava vittoria a livello Atp nel 2025 per lui, che al terzo turno se la vedrà contro Jakub Mensik, n. 17 al mondo e 16 del seeding. A posteriori, Nardi avrebbe anche potuto chiudere ben prima la partita, avendo perso il primo set nonostante una chance per chiuderlo sul 5-3 ed un turno di servizio sciupato sul 5-4. Poi, però, è stato proprio il servizio (zero break subiti) a fare la differenza tra lui e l’avversario, estremamente più falloso (59 gratuiti a differenza dei 35 di Nardi) e nel terzo set anche condizionato da un problema muscolare alla gamba.

L’australiano Alex de Minaur e il russo Daniil Medvedev eliminati all’esordio al Masters 1000 di Cincinnati. De Minaur, numero 8 del mondo, è stato sconfitto dall’americano Reilly Opelka con il punteggio di 7-6 (8/6), 6-4 mentre Medvedev, ex numero 1 del ranking e vincitore del torneo nel 2019, è stato sconfitto dall’australiano Adam Walton (numero 85) per 6-7 (0/7), 6-4, 6-1.