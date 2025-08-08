Atp Cincinnati 2025, domani il debutto di Sinner. Gli italiani in campo oggi e dove vederli

Tutto pronto in Ohio, negli Usa, per il ritorno in campo del numero 1 del mondo Jannik Sinner all’Atp Cincinnati 2025. L’azzurro deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Per i bookmaker Sinner è favorito per la vittoria finale, poco alle sue spalle nelle quote c’è Carlos Alcaraz: tutti gli altri sono lontanissimi.

Cincinnati, quando gioca Sinner e l’avversario

Sinner ha saltato il primo turno, come tutte le principali teste di serie, e debutterà direttamente al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il campione di Wimbledon giocherà domani, sabato 9 agosto. Con ogni probabilità debutterà sul centrale, mentre l’orario è da definire. Giocherà contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking proveniente dalle qualificazioni, che ha sconfitto al primo turno il ceco Vit Kopriva, numero 80 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-4. Nei precedenti, Sinner è avanti 2-0 contro Galan.

Gli italiani in campo oggi e gli altri match importanti

Oggi a Cincinnati tra gli azzurri scendono in campo Luca Nardi, numero 97 del mondo, che affronterà l’argentino Thiago Agustin Tirante (130), e Mattia Bellucci (72) che se la vedrà con Damir Dzumhur, bosniaco, numero 54 del ranking. Ecco i principali match di oggi:

Nardi – Tirante

– Tirante Ugo Carabelli – Nishikori

Coric – Nava

Kecmanovic – Quinn

Dellien – Opelka

Walton – Navone

Bellucci – Dzumhur

Dove vedere i match in diretta tv

Tutte le partite del Atp Cincinnati 2025 vengono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. I match sono visibili anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.