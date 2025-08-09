Rafa Nadal di nuovo papà

Rafael Nadal diventa papà per la seconda volta. Come riporta il ‘Diario de Mallorca’ Mery Perellò, moglie dell’ex tennista spagnolo, ha dato alla luce un maschio, Miguel, presso l’ospedale Quironsalud Palmaplanas, lo stesso in cui è nato il loro primogenito, Rafael. Miguel è nato nella giornata di mercoledì, durante la degenza in ospedale solo i familiari più stretti hanno fatto visita al neonato. La famiglia Nadal ha lasciato l’ospedale oggi.

L’addio al tennis di Rafa Nadal

Rafa Nadal ha annunciato nel 2024 l’addio al tennis professionistico. Il campione di Manacor, tra i migliori tennisti della storia, lascia dopo 22 anni di carriera. Lo spagnolo ha vinto 22 titoli Slam, secondo nella storia dietro al solo Djokovic. Nadal è recordman assoluto di titoli vinti sulla terra rossa del Roland Garros, 14, il primo nel 2005.

Trionfi che gli sono valsi il soprannome di ‘King of Clay’ e una statua nel complesso sportivo parigino. Nadal ha vinto anche 36 titoli Masters 1000, l’oro olimpico a Pechino 2008 e cinque Coppe Davis con la Spagna, per un totale di 92 titoli.

“Sono stato molto fortunato, i titoli, i trofei, sono lì. Ma vorrei essere ricordato per la persona che sono stato perché la vita mi ha dato l’occasione di fare un viaggio straordinario. Ma vorrei essere ricordato come una brava persona che ha ottenuto molto di più di quanto aveva sognato” ha detto Nadal lasciando il Palacio de Deportes José María Martín Carpena.