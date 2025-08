Atp Cincinnati, Djokovic dà forfait. Sinner già si allena

Il serbo si presenterà così all’ultimo Slam della stagione senza aver giocato neanche un match tra la sconfitta subita contro Sinner in semifinale di Wimbledon e l’inizio del torneo

Novak Djokovic si è ritirato dal torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, l’ultimo torneo di preparazione prima degli US Open. Lo riporta la stampa statunitense. È il secondo anno consecutivo che il serbo si ritira dall’evento.

Il serbo si presenterà così all’ultimo Slam della stagione senza aver giocato neanche un match tra la sconfitta subita contro Sinner in semifinale di Wimbledon e l’inizio del torneo, ovvero un intervallo di quasi un mese e mezzo.

Un portavoce del Cincinnati Open, che inizierà il 7 agosto, ha confermato il ritiro di Djokovic. Il serbo è ancora alla ricerca del suo 25° trofeo del Grande Slam, che riscriverebbe per sempre la storia. Il suo ultimo titolo importante è arrivato agli US Open due anni fa e, da allora, ha disputato sette tornei del Grande Slam senza vincerne un altro.

Dopo il ritiro dall’Open canadese, come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Djokovic ha ora aggiunto un altro ritiro. Mentre Sinner si sta già allenando a Cincinnati, segnalando chiaramente il suo ritorno sui campi degli Stati Uniti, gli appassionati di tennis dovranno aspettare ancora un po’ per vedere di nuovo in campo la leggenda 38enne.

Il Cincinnati Open 2025, l’ultimo torneo ATP Masters 1000 prima degli US Open, si svolgerà dal 7 al 18 agosto. Tuttavia, si giocherà senza il tre volte campione dell’evento, Djokovic, che si è ritirato dal torneo. Djokovic ha sollevato un trofeo a Cincinnati l’ultima volta nel 2023, ma anche l’anno scorso ha saltato il torneo. Dopodiché, è uscito al terzo turno agli US Open.