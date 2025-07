Atp Toronto 2025, il sorteggio: gli italiani in campo

Atp Toronto 2025: sorteggiato il tabellone del National Bank Open Presented by Rogers, il Masters 1000 canadese in programma sul duro al Sobeys Stadium (montepremi 9.193.540 dollari). Per via delle assenze, anche di Sinner e Alcaraz, sono diventati quattro gli italiani fra le teste di serie: Lorenzo Musetti (3), che mai era stato fra i primi quattro in tabellone in un Masters 1000; Flavio Cobolli (13); Lorenzo Sonego (28) e Matteo Arnaldi (32). In questa prima edizione a 96 giocatori, tutte le prime 32 teste di serie usufruiscono di un bye e dunque inizieranno direttamente al secondo turno.

Arnaldi, numero 44 del mondo, l’anno scorso ha raggiunto in questo torneo (anche se disputato a Montreal) la sua prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Dopo il bye, potrebbe esordire contro il brasiliano Joao Fonseca per poi incrociare al terzo turno il numero 1 del tabellone, il tedesco Alexander Zverev. Nel primo quarto è inserito anche Luciano Darderi, numero 46 del mondo, che inizierà contro un qualificato nel match che determinerà il primo avversario nel torneo di Daniil Medvedev, testa di serie numero 10 e campione a Toronto nel 2021. Musetti è la testa di serie più alta nel secondo quarto del tabellone. Il carrarino potrebbe debuttare contro il cinese Juncheng Shang. La prima testa di serie virtualmente sul suo cammino è lo statunitense Alex Michelsen (26). Musetti è nell’ottavo di finale di Tomas Machac (16) e nel quarto di Casper Ruud (8).

La parte bassa del tabellone

Nel terzo quarto troviamo un solo italiano, il neo Top 20 Flavio Cobolli (18 Atp) che debutterà contro il francese Arthur Rinderknech o il canadese Alexis Galarneau. Possibile al terzo turno una rivincita contro Felix Auger-Aliassime, presente al sorteggio, che l’ha battuto in finale in Hopman Cup. Cobolli è inserito nell’ottavo di finale di Ben Shelton, la testa di serie più alta di questo quarto (4) che comprende anche Frances Tiafoe (7).

Bellucci, numero 63, ha raccontato a SuperTennis il suo tennis rock alla vigilia della partenza per il Nord America. Il 24enne di Busto Arsizio giocherà al primo turno contro il francese Hugo Gaston (99) che l’ha battuto nell’unico, datato, confronto diretto all’ITF M15 di Piombino nel 2019. Chi vince affronterà Andrey Rublev, seconda testa di serie più alta di questo quarto dopo Taylor Fritz (n.2 del tabellone). Da questo incrocio uscirà il possibile avversario al terzo turno di Lorenzo Sonego, che dopo il bye affronterà il vincente tra il ceco Vit Kopriva o il cinese Buyunchaokete. In questa sezione anche Matteo Gigante, in tabellone grazie a una wild card. Numero 127 del mondo, giocherà al primo turno contro Borna Coric (90) che non ha mai affrontato in carriera. Il vincitore di questo match sarà il primo avversario del canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 27.

Gli incontri degli italiani

Ecco i primi turni degli italiani:

Primo quarto

Matteo Arnaldi (32) bye

Luciano Darderi vs qualificato



Secondo quarto



Musetti (3) bye

Terzo quarto

Cobolli (13) bye

Ultimo quarto

Mattia Bellucci vs Hugo Gaston (FRA)

Lorenzo Sonego (28) bye

Matteo Gigante vs Borna Coric (CRO)