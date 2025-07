Atp Washington 2025, Flavio Cobolli agli ottavi

Flavio Cobolli ha superato 6-2 7-6 il giapponese Yoshihito Nishioka in un match di primo turno del ‘Mubadala Citi DC Open’, Atp 500 in programma sul cemento di Washington. Agli ottavi il tennista romano, numero 17 nel ranking, affronterà lo statunitense Francis Tiafoe, numero 11 del ranking.

Chi è Flavio Cobolli

Flavio Cobolli è nato il 6 maggio 2022. Il tennista italiano ha 23 anni, pesa 74 chili ed è alto 1,83.

A Wimbledon 2025 Cobolli ha perso contro Novak Djokovic, dopo aver vinto il primo set.

Entrato nella Top 200 nel gennaio 2022 e nella Top 100 nell’ottobre 2023, ha raggiunto il best ranking di carriera al n. 24 nel giugno 2025 dopo aver conquistato il titolo più importante della carriera ad Amburgo. Ha sconfitto specialisti della terra battuta come Gasquet e Báez per vincere il suo primo titolo ATP Tour a Bucarest 2025, dopo essere arrivato al torneo con una serie negativa di 8 sconfitte consecutive, diventando il primo campione italiano nella storia di quell’evento.

Ha battuto Shelton da n. 15 del mondo raggiungendo la sua prima semifinale ATP Tour a Ginevra 2024, e ancora Shelton da n. 14 per arrivare alla sua prima finale a Washington 2024; ha poi ottenuto la sua prima vittoria contro un Top 10 battendo Rune (n. 9) per ritiro al Masters 1000 di Madrid 2025.

Sempre nel 2024, ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open partendo dalle qualificazioni (battendo il n. 18 Jarry al primo turno) e il terzo turno anche agli US Open da testa di serie n. 31. Ha salvato 3 match point contro Giron per vincere il suo debutto nel tabellone principale di un torneo ATP a Parma 2021 con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6, entrando come wild card al n. 429 del ranking. Ha sconfitto l’ex numero 3 del mondo Wawrinka al Masters 1000 di Shanghai 2024, esattamente 21 anni dopo che suo padre e allenatore, Stefano, aveva battuto lo svizzero al Challenger di Brindisi nel 2003.

Ha raggiunto il n. 8 del ranking junior e ha concluso la carriera giovanile vincendo il titolo di doppio al Roland Garros 2020 insieme a Stricker.

Secondo il sito Atp Tour, la sua superficie preferita è la terra battuta e il torneo del cuore è quello di Roma. Il suo idolo tennistico è Fabio Fognini. Lo sport preferito al di fuori del tennis è il calcio e la sua squadra del cuore è la Roma. Il suo atleta preferito è Francesco Totti. Il suo piatto preferito è la lasagna.