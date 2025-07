Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic a Wimbledon 2025 – La diretta

Al via il match del n.1 al mondo

Entra nel vivo la decima giornata di Wimbledon, terzo slam della stagione tennistica in corso sull’erba di Londra. Oggi in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli nei quarti di finale del singolare maschile, alla ricerca di una storica semifinale. Prima di loro, Swiatek-Samsonova e Andreeva-Bencic nel tabellone femminile. Ecco tutti gli aggiornamenti dall’All England Club in diretta.

I risultati e le notizie