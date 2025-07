Nel singolare maschile Bellucci e Darderi impegnati nel terzo turno contro Norrie e Thompson

Cinque italiani impegnati tra singolare e doppio oggi, venerdì 4 luglio, a Wimbledon 2025. Nel singolare maschile cercano un posto negli ottavi di finale Mattia Bellucci contro il britannico Cameron Norrie, 29 anni ex numero 8 al mondo e semifinalista sull’erba dell’All England Club nel 2022, e Luciano Darderi che affronta l’australiano Jordan Thompson, 31 anni e numero 44 del mondo.

Nel doppio femminile invece tocca a Sara Errani e Jasmine Paolini (terze favorite del seeding) che se la vedranno contro la coppia formata dalla tennista di Taiwan, Hao-Ching Chan, e della ceca Barbora Krejcikova. Errani sarà anche protagonista nel doppio misto in coppia con Andrea Vavassori contro la coppia britannica formata da Julian Cash e Heather Watson.

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon

Bellucci-Norrie, 3° turno: ore 15:30, Court 1

Darderi-Thompson, 3° turno: non prima delle 16, Court 18

Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, 2° turno: ore 14:30

Errani/Vavassori-Cash/Watson, 1° turno: ore 16:30

Gli altri match importanti di giornata

Alcaraz-Struff, 3° turno: non prima delle 16 Fritz-Davidovich Fokina, 3° turno: alle 14:30 Sabalenka-Emma Raducanu, 3° turno: non prima delle 17 Keys-Siegemund: non prima delle 14



A five-star Centre Court line-up on Day Five ⭐️ Tap below to view the full Order of Play ⬇️#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025

Wimbledon 2025, dove vederlo in tv e streaming

La giornata di oggi come tutto il resto del torneo di Wimbledon 2025 è in esclusiva su Sky che ne ha acquisito i diritti fino al 2030. ‘The Championships’ sarà visibile su ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.

Sonego dopo il successo di ieri: “Voglio godermela dal primo all’ultimo punto”

“Voglio stare bene in campo e godermelo perché uno dei tornei che amo di più. Le emozioni che regala questo evento sono diverse, voglio godermelo dal primo all’ultimo punto, dal primo all’ultimo minuto”. Così Lorenzo Sonego dopo il successo ottenuto nel secondo turno di Wimbledon contro Nikoloz Basilashvili.”La partita è cambiata nel terzo set perché sono cambiate le condizioni climatiche. La palla viaggiava meno veloce, e lui ha alzato il livello e ha iniziato a sbagliar meno. Nei primi due set ha fatto molti errori e ha servito male, mentre nel terzo la partita è cambiata ed è diventata più complessa – ha raccontato – Nel quarto ho dovuto fare qualcosa in più, ho dovuto cercare qualche soluzione in più. Èstata una bella lotta negli ultimi due set. Devo dire che lui tirava forte e sbagliava poco e quando è a quel livello è pericoloso”.

L’azzurro affronterà domani Brandon Nakashima (34), che ha eliminato in quattro set Reilly Opelka. Se dovesse vincere, Sonego eguaglierà il suo miglior risultato a Wimbledon, l’ottavo di finale raggiunto nel 2021, prima di fermarsi al cospetto di Roger Federer. “L’ho affrontato nella prima partita dell’anno ma da allora sono cambiate tante cose – ha concluso – Sarà una partita dura, lui è bravo su superfici rapide, risponde bene e con queste condizioni sarà impegnativo affrontarlo”.

Ieri anche il successo facile di Jannik Sinner contro Vukic. Il numero 1 al mondo tornerà in campo domani contro lo spagnolo Pedro Martinez.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata