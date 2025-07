Jannik Sinner atteso al secondo turno. Jasmine Paolini cerca il riscatto nel doppio

Quarto giorno di partite al torneo di Wimbledon 2025. Sono cinque gli azzurri pronti a scendere in campo oggi 3 luglio, tutti per affrontare il secondo turno. Tra gli uomini ci sono Flavio Cobolli (impegnato anche nel doppio assieme ad Aleksandr Bublik), Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Tra le donne Elena Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

È uscita di scena ieri Jasmine Paolini. La 29enne toscana, n°5 del mondo, ha perso contro la n°80 Wta Kamilla Rachimova con il punteggio di 6-4 4-6 4-6. Per lei oggi si apre una seconda possibilità: giocare il doppio femminile con Sara Errani. Sorride, invece, Mattia Bellucci che ieri ha sconfitto in tre set la testa di serie n°23 del tabellone, il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6 6-1 7-5. Il 24enne di Busto Arsizio quindi vola al terzo turno dove sfiderà il britannico Cameron Norrie. Infine è stata sospesa la partita di Luciano Darderi che stava conducendo il match contro l’inglese Arthur Fery per 6-4 6-3.

Per quanto riguarda la specialità di doppio, hanno vinto all’esordio Andrea Vavassori e Simone Bolelli. I due hanno superato per 7-6 7-6 l’uruguaiano Ariel Behar e il belga Joran Vliegen. Niente da fare invece per Angelica Moratelli, sconfitta assieme all’americana Sabrina Santamaria per 6-2 6-3 da Anna Kalinskaja e Sorana Cirstea.

The headliners on Day Four 😍 Tap below for the full Order of Play ⬇️#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2025

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon

Tabellone singolare maschile

Cobolli – Pinnington Jones ore 12

Sonego – Basilashvili ore 16.30

Sinner – Vukic ore 17.20

Tabellone singolare femminile

Cocciaretto – Volynets ore 13.10

Bronzetti – Andreeva ore 14

Tabellone doppio maschile

Cobolli/Bublik – Willis/Harris ore 15.30

Darderi/Hidalgo – Romios/Seggerman ore 15.30

Bellucci/Marozsan – Stevenson/Monday ore 16

Tabellone doppio femminile

Errani/Paolini – Bucsa/Kato ore 14.20

Gli altri match importanti di giornata

Djokovic – Evans ore 14.30

Draper – Cilic 16.20

Wimbledon 2025, dove vederlo in tv e streaming

Tutti i match di Wimbledon 2025 saranno in esclusiva su Sky che ne ha acquisito i diritti fino al 2030. ‘The Championships’ sarà visibile su ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.

Wimbledon 2025, montepremi record: quanto guadagna chi vince?

L’edizione di Wimbledon 2025 fa segnare un record per quanto riguarda il montepremi messo a disposizione dall’organizzazione che ha deciso un aumento del 7% rispetto all’edizione 2024 che ha visto trionfare Carlos Alcaraz.

Il Vincitore/vincitrice porterà a casa £3.000.000 equivalenti a €3.520.000

I due finalisti (maschile e femminile) si dovranno invece accontentare di £1.520.000 (al cambio €1.783.000)

Per i semifinalisti, invece, la cifra stanziata è di £775.000 (€909.000)

Chi accede ai quarti di finale guadagnerà £400.000 (€470.000)

Per i giocatori che raggiungono gli ottavi di finale la cifra è di £240.000 (€282.000)

Il terzo turno, invece, farà staccare un assegno £152.000 (€178.000)

Il secondo turno garantirà £99.000 (€116.000)

Il primo turno vale £66.000 (€77.300)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata