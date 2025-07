Oggi sull'erba del terzo slam stagionale occhi puntati anche sul match di Djokovic

Secondo giorno di match al torneo di Wimbledon 2025: ieri l’addio al torneo di Fabio Fognini, che nonostante abbia combattuto con i denti per 4 ore e mezza fino al quinto set, ha dovuto cedere allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz has still never lost a first round match at a Grand Slam 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/lGfGgEqwLF — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

Oggi diversi gli italiani in campo: c’è il numero 1 al mondo Jannik Sinner, ci sono Sonego, Cobolli, Musetti e Nardi (che si gioca il derby con Sinner). Per le azzurre nel femminile in campo Bronzetti e Cocciaretto.

I risultati degli italiani a Wimbledon 2025

Tabellone maschile

Faria-Sonego

Basilashvili-Musetti

Sinner-Nardi

Cobolli-Zhukayev

Tabellone femminile

Teichman-Bronzetti

Cocciaretto-Pegula

Attesa per il primo match di Sinner

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner va caccia di rivincite in questo Wimbledon 2025. L’altoatesino deve dimenticare il ko dolorosissimo in finale a Parigi contro Carlos Alcaraz e il più recente passo falso di Halle contro Bublik. Oggi, martedì 1 luglio, il suo esordio sull’erba inglese contro l’azzurro Luca Nardi.

Gli altri match importanti di giornata

Mueller-Djokovic

Draper-Baez

De Minaur-Carballes Baena

Rinderknek-Zverev (partita interrotta ieri e che riprende oggi)

Mpetshi Perricard-Fritz (partita interrotta ieri e che riprende oggi)

Wimbledon 2025, dove vederlo in tv e streaming

Tutti i match di Wimbledon 2025 saranno in esclusiva su Sky che ne ha acquisito i diritti fino al 2030. ‘The Championships’ sarà visibile su ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.

