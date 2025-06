Il primo turno e i possibili accoppiamenti di Sinner, Paolini e gli altri italiani

Grande attesa per l’inizio di Wimbledon 2025, terzo Slam della stagione di tennis, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Oggi si è svolto il sorteggio del tabellone che ha decretato gli accoppiamenti al primo turno. Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, guida il seeding maschile, seguito da Carlos Alcaraz testa di serie numero due. Un eventuale incontro, dunque, potrà esserci solo in finale.

Sarà però il campione in carica spagnolo ad aprire le danze sul Center Court, scendendo in campo per primo il 30 giugno. L’altoatesino, invece, giocherà il 1° luglio. Nel torneo femminile, Aryna Sabalenka è la testa di serie numero uno, e troverà sul suo lato l’italiana Jasmine Paolini, testa di serie numero 4.

Nella parte bassa, invece, occhi puntati su Iga Swiatek e Coco Gauff, Ecco il tabellone maschile e femminile e le partite degli italiani.

Wimbledon 2025, il primo turno degli italiani

Sarà derby azzurro per Jannik Sinner che al primo turno affronterà Luca Nardi. Lorenzo Musetti, che potrebbe affrontare il numero uno al mondo nei quarti di finale, affronterà invece Basilashvili.

Chi vince potrebbe affrontare al secondo turno Lorenzo Sonego. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli se la vedranno invece contro Majchrzak e Zhukayev. Missione quasi impossibile per Fabio Fognini che esordirà con Carlos Alcaraz. Di seguito tutti gli accoppiamenti dei tennisti azzurri.

(1) Sinner (Ita) vs Nardi (Ita)

(Ita) vs (Ita) (7) Musetti (Ita) vs (Q) Basilashvili (Geo)

(Ita) vs (Q) Basilashvili (Geo) (22) Cobolli (Ita) vs (Q) Zhukayev (Kaz)

(Ita) vs (Q) Zhukayev (Kaz) (32) Berrettini (Ita) vs Majchrzak (Pol)

(Ita) vs Majchrzak (Pol) Arnaldi (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned)

(Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) Sonego (Ita) vs (Q) Faria (Por)

(Ita) vs (Q) Faria (Por) Darderi (Ita) vs Safiullin

(Ita) vs Safiullin Bellucci (Ita) vs (Wc) Crawford (Gbr)

(Ita) vs (Wc) Crawford (Gbr) Fognini (Ita) vs (2 )Alcaraz (Spa)

(Ita) vs (2 )Alcaraz (Spa) (Q) Zeppieri (Ita) vs (Q) Mochizuki (Jpn)

I possibili quarti di finale a Wimbledon, ipotesi Sinner-Musetti

Ecco i possibili quarti di finale di Wimbledon:

(1) Sinner – (7) Musetti

(4) Draper – (6) Djokovic

(5) Fritz – (3) Zverev

(8) Rune – (2) Alcaraz

Wimbledon 2025, la parte alta del tabellone maschile

Sinner – Nardi

– Tseng – Vukic

Martinez – Loffhagen

Navone – Shapovalov

Dimitrov – Nishioka

Comesana – Moutet

Ofner- Medjedovic

Monday – Paul

Shelton- Bolt

Hijikata – Goffin

Kovacevic- Ficsovics

Monfils – Humbert

Nakashima – Bu

Shevchenko – Opelka

Faria – Sonego

Basilashvili – Musetti

Draper – Baez

Collignon – Cilic

Mccabe – Marozsan

Munar – Bublik

Cobolli – Zhukayev

– Zhukayev Etcheverry – Pinnington Jones

Giron – Ugo Carabelli

Gaston – Mensik

De Minaur- Carballes Baena

Cazaux – Walton

Halys – Holmgren

Dzumhur – Machac

Michelsen – Kecmanovic

De Jong -Eubanks

Evans – Clarke

Muller – Djokovic

Wimbledon, la parte bassa del tabellone maschile

Fritz – Mpetshi Perricard

Diallo – Altmaier

Arnaldi – Van De Zandschulp

Holt – Davidovich Fokina

Popyrin – Fery

Darderi – Safiullin

– Safiullin Kopriva – Thompson

Bonzi – Medvedev

F. Cerundolo – Borges

B. Harris – Hurkacz

Mochizuki – Zeppieri

Mcdonald – Khachanov

Berrettini – Majchrzak

– Majchrzak Quinn – Searle

Carreno Busta – Rodesch

Rinderknech – Zverev

Rune – Jarry

Tien – Basavareddy

Fearnley – Fonseca

Brooksby – Griekspoor

Lehecka – Dellien

Bellucci – Crwaford

– Crwaford Norrie – Bautista Agut

Moller – Tiafoe

Rublev – Djere

Bergs – L. Harris

Mannarino – O’Connell

Royer – Tsitsipas

Auger-Aliassime – Duckworth

Struff – Misolic

Tarvet – Riedi

Fognini – Alcaraz

Wimbledon 2025, il sorteggio delle italiane

Jasmine Paolini testa di serie numero 4 se la vedrà al primo turno con Anastasija Sevastova, numero 402 nel ranking Wta. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana è nella parte del tabellone di Aryna Sabalenka. Lucia Bronzetti sfiderà Jill Teichmann, mentre Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con Jessica Pegula.

I possibili quarti di finale del torneo femminile

(1) Sabalenka vs (6) Keys

(4) Paolini vs (5) Zheng

vs (5) Zheng (7) Andreeva vs (3) Pegula

(8) Swiatek vs (2) Gauff

Wimbledon 2025, montepremi record: quanto guadagna chi vince?

L’edizione di Wimbledon 2025 fa segnare un record per quanto riguarda il montepremi messo a disposizione dall’organizzazione che ha deciso un aumento del 7% rispetto all’edizione 2024 che ha visto trionfare Carlos Alcaraz.

Il Vincitore/vincitrice porterà a casa £3.000.000 equivalenti a €3.520.000

I due finalisti (maschile e femminile) si dovranno invece accontentare di £1.520.000 (al cambio €1.783.000)

Per i semifinalisti, invece, la cifra stanziata è di £775.000 (€909.000)

Chi accede ai quarti di finale guadagnerà £400.000 (€470.000)

Per i giocatori che raggiungono gli ottavi di finale la cifra è di £240.000 (€282.000)

Il terzo turno, invece, farà staccare un assegno £152.000 (€178.000)

Il secondo turno garantirà £99.000 (€116.000)

Il primo turno vale £66.000 (€77.300)

Wimbledon 2025, dove vederlo in tv e streaming

La 138esima edizione di Wimbledon sarà in esclusiva su Sky che ne ha acquisito i diritti fino al 2030. ‘The Championships‘ sarà visibile su ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.

