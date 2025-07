L'altoatesino si aggiudica il derby italiano nel match d'esordio col punteggio finale di 6-4, 6-3, 6-0

A Wimbledon 2025 oggi, martedì 1 luglio, è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 si è aggiudicato il derby del primo turno l’altro azzurro Luca Nardi, numero 95 del ranking Atp. (LEGGI IL PROGRAMMA DI OGGI E DOVE VEDERLO IN TV). Il punteggio finale è 6-4, 6-3, 6-0 in favore del tennista altoatesino.

La diretta del match

Terzo set

Sinner ha chiuso con un netto 6-0 il terzo set dopo aver rubato ben tre break ad uno sconsolato Nardi.

Secondo set

Il numero uno al mondo ha conquistato anche il secondo set, col punteggio di 6-3, conquistando il break sul primo turno di battuta di Nardi.

Primo set

Sinner ha conquistato il primo set imponendosi per 6-4 con break al decimo gioco.

I precedenti

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. È la nona volta che due italiani si affrontano in un match di singolare maschile a Wimbledon, la quarta negli ultimi tre anni. È la 26a sfida tutta italiana in un torneo del Grande Slam nell’Era Open – e la terza di questa stagione, dopo la vittoria di Musetti su Matteo Arnaldi al primo turno degli Australian Open e quella di Flavio Cobolli sullo stesso Arnaldi al secondo turno del Roland Garros.

Sinner ha vinto tutti i 14 incontri disputati contro giocatori italiani nel circuito maggiore, tre dei quali negli Slam: contro Gianluca Mager al secondo turno del Roland Garros 2021, contro Sonego al secondo turno degli US Open 2023 e contro Berrettini al secondo turno di Wimbledon lo scorso anno.

Secondo per numero di vittorie Slam tra gli italiani in singolare maschile dietro Nicola Pietrangeli (94), oggi punta al successo numero 75.

Il n.1 del mondo, che non perde al primo turno di uno Slam da Wimbledon 2021, disputa il suo quinto torneo della stagione. Ha conquistato il suo terzo titolo Slam all’Australian Open, diventato l’italiano con più major all’attivo al maschile; ha raggiunto la finale al Roland Garros e agli Internazionali BNL d’Italia, ha perso poi al secondo turno a Halle, interrompendo una serie di 19 tornei consecutivi in cui è arrivato almeno ai quarti: una serie iniziata dopo il walkover prima del terzo turno a Parigi-Bercy a fine 2023.

Nardi è stato eliminato al primo turno in tutte le sue 5 precedenti presenze nel tabellone principale di uno Slam. Ma ha vinto l’unica partita giocata finora in carriera contro un numero 1 del mondo: ha infatti battuto Novak Djokovic a Indian Wells nel 2024.

In stagione, il miglior risultato è il quarto di finale raggiunto a Dubai. Nel circuito principale ha vinto cinque partite nel 2025. Ha giocato anche sette Challenger raggiungendo, come miglior risultato, la finale a Coblenza. E’ arrivato anche in semifinale a Perugia e ai quarti a Estoril.

Ha vinto due delle tre partite contro italiani nel circuito maggiore. Ha battuto due volte Cobolli quest’anno, a Marrakech e a Roma, ha perso 60 60 contro Lorenzo Musetti a Montecarlo nel 2023.

Here comes Jannik… The world No.1 arrives on No.1 Court to begin his #Wimbledon campaign 🇮🇹 pic.twitter.com/SfBOq0Bi2d — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Sinner-Nardi, il pronostico

Per i bookmaker l’altoatesino parte nettamente favorito: vale infatti 1,01 su Goldbet la vittoria di Sinner, con l’exploit di Nardi pagato 11 volte la giocata. Gli esperti credono anche che l’altoatesino vincerà comodamente: tra il set betting, infatti, il 3-0 Sinner è in pole a 1,22, con il 3-1 offerto a 3,70 e il 3-2 a 14. Si sale, invece, a 50 per il trionfo di Nardi in tre, quattro o cinque set.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del torneo, sembra profilarsi ancora una volta un testa a testa tra Sinner e Carlos Alcaraz. Su 888sport, lo spagnolo – campione in carica e vincitore delle ultime cinque sfide tra i due – è avanti a 1,93, con l’italiano che insegue a 2,60. Più staccato, a 6,50, l’intramontabile Novak Djokovic, mentre si sale a 13 per il trionfo del ‘padrone di casa’ Jack Draper. Tra gli altri italiani, complici anche le condizioni fisiche non ottimali, si sale a 61 per Lorenzo Musetti.

