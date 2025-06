Al via il 30 giugno il terzo Slam della stagione. Ecco i possibili avversari di Sinner e Paolini

Il sorteggio ufficiale dei Wimbledon 2025 si tiene venerdì 27 giugno alle 11 (ora italiana). Si tratta del terzo Slam della stagione nonché del torneo di tennis più prestigioso sull’erba che si svolge da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio nel All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Saranno presenti tutti i più grandi campioni a partire dagli azzurri Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

Sorteggio Wimbledon in diretta, dove seguirlo

Non è prevista una copertura televisiva ma la designazione dei tabelloni principali potrà essere seguita sulla radio ufficiale della competizione, come da tradizione, e sul sito di Wimbledon alla sezione video & radio. Gli aggiornamenti saranno garantiti anche sulle pagine social dello Slam britannico.

Wimbledon 2025, le teste di serie maschili

Sinner Alcaraz Zverev Draper Fritz Djokovic Musetti Rune Medvedev Shelton De Minaur Tiafoe Paul Rublev Mensik Cerundolo Khachanov Humbert Dimitrov Popyrin Machac Cobolli Lehecka Tsitsipas Auger-Aliassime Davidovich Fokina Shapovalov Bublik Nakashima Michelsen Griekspoor Berrettini

Jannik Sinner a Wimbledon 2025, il possibile percorso

Nonostante non si conosca ancora il tabellone, è certo che Jannik Sinner giocherà martedì 1 luglio. La tradizione vuole che il campione in carica, e quindi Carlos Alcaraz, apra i giochi sul campo centrale nella giornata inaugurale del torneo inglese. Ci si aspetta, inoltre, che l’azzurro e lo spagnolo saranno collocati agli antipodi del main draw.

Il n°1 del mondo nei primi turni non dovrebbe incrociare teste di serie.

L’asticella si alzerà inevitabilmente a partire dal terzo turno dove potrebbe incrociare teste di serie comprese tra la n°25 e la 32.

Negli ottavi, invece, potrebbe affrontare un giocatore che si colloca tra la 13a e la 16a posizione del tabellone.

Più si va avanti nella competizione più è alta la probabilità di trovare un tennista della top8 mentre in semifinale i possibili avversari sarebbero le teste di serie n°3 e 4.

Wimbledon 2025, le teste di serie femminili

Gauff Pegula Paolini Zheng Keys Andreeva Swiatek Navarro Badosa Rybakina Shnaider Anisimova Svitolina Muchova Kasatkina Krejcikova Alexandrova Samsonova Ostapenko Haddad Maia Vekic Tauson Mertens Frech Kostyuk Linette Kenin Fernandez Noskova Krueger Kessler

Jasmine Paolini a Wimbledon 2025, il possibile percorso

Jasmine Paolini torna a Londra da terza testa di serie del torneo. Nel 2024 ha raggiunto la finale fermandosi davanti a Barbora Kejcikova in tre set. Molto probabilmente l’azzurra sarà impegnata su due fronti: il singolare e il doppio femminile, quest’ultimo in coppia con Sara Errani. Essendo la testa di serie n°3, in caso di approdo in semifinale, potrebbe incrociare la n°1.

