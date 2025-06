Marco Panichi e Ulises Badio hanno concluso la collaborazione con il numero uno al mondo

Cambia lo staff di Jannik Sinner alla vigilia di Wimbledon 2025, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì sui campi in erba di Londra e che vedrà l’altoatesino esordire contro Luca Nardi. Come si apprende da fonti vicine al tennista azzurro il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio hanno concluso la loro collaborazione con il numero uno al mondo. Panichi e Badio erano entrati nel team di Sinner lo scorso settembre, in seguito all’allontanamento di Umberto Ferrari e Giacomo Naldi per le conseguenze del caso Clostebol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

Sinner si separa da Panichi e Badio

La notizia della separazione tra Sinner dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio è arrivata nel giorno dei sorteggi a Wimbledon dove il numero uno al mondo punta a conquistare il suo primo slam sull’erba londinese. Le motivazioni del divorzio però non sono ancora state rese note, si attende infatti una comunicazione ufficiale da parte del team del tennista altoatesino o dello stesso Sinner che sabato (domani) dovrebbe parlare nel media day di Wimbledon, a due giorni dall’inizio del torneo. Per il momento dunque, lo staff che accompagnerà il numero uno al mondo verso la conquista del quarto Slam sarà composto dai due allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill e, come scrive Eurosport, dall’osteopata Andrea Cipolla.

Sinner, i motivi della separazione da Panichi e Badio

In assenza di motivazioni ufficiali, le ricostruzioni di alcuni giornali sportivi provano a spiegare i possibili motivi della decisione di Jannik Sinner dai due professionisti che in passato avevano lavorato anche con Novak Djokovic (Panichi fino a maggio 2024 e Badio fino al 2022). Secondo SkySport i motivi sarebbero extra tennistici e sarebbero da ricercare in un’intervista rilasciata da Panichi e non gradita dall’entourage del tennista.

Sinner, il possibile cammino a Wimbledon

In attesa di capire l’evoluzione e le ragioni di questo divorzio resta il campo dove Sinner sarà chiamato ad affrontare Luca Nardi nel primo turno di Wimbledon. Poi, al secondo turno, il numero uno al mondo potrebbe affrontare uno tra Chun-Hsin Tseng e Aleksander Vukic. Al terzo turno invece la sfida potrebbe essere con Denis Shapovalov o Mariano Navone. Agli ottavi i probabili incroci lo vedrebbero fronteggiare uno tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov. Nei quarti invece ci potrebbe essere la sfida con Lorenzo Musetti, in quello che sarebbe un altro derby italiano, o Ben Shelton. Altrettanto affascinante l’eventuale semifinale dove gli avversari probabili potrebbero essere Jack Draper o Novak Djokovic. La finale invece potrebbe regalare un remake del Roland Garros con Carlos Alcaraz o una sfida con uno tra Zverev, Fritz e Medvedev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata