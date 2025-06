Photo by The Yomiuri Shimbun via AP Images

Conto alla rovescia per il prestigioso torneo inglese, terzo Slam della stagione

Conto alla rovescia per l’inizio di Wimbledon, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba di Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Dal 23 giugno, invece, spazio alle qualificazioni per il tabellone principale.

Gli azzurri a Wimbledon

Wimbledon è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno. Lo scorso anno Jasmine Paolini è riuscita a conquistare l’ultimo atto del torneo, perdendo in finale contro Barbora Krejcikova per 6-2 2-6 6-4. Tra gli uomini, invece, da ricordare la semifinale raggiunta da Lorenzo Musetti, sconfitto poi da Novak Djokovic per 6-4 7-6 6-4. Questa volta, però, la partecipazione del campione carrarino è in dubbio. Il 23enne ha subito un infortunio durante la semifinale del Roland Garros e ancora non si sa se scenderà in campo le prossime settimane. Stesso punto di domanda per Matteo Berrettini (finalista nel 2021), reduce anche lui da problemi fisici.

Per Jannik Sinner quest’anno sarà l’occasione per cercare di raggiungere l’unica finale Slam mancante. L’azzurro, n°1 del mondo, non si è mai spinto oltre la semifinale del famoso torneo londinese.

Singolare maschile

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Luciano Darderi

Mattia Bellucci

Luca Nardi

Singolare femminile

Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Doppio maschile

Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Flavio Cobolli con Alexander Bublik

Luciano Darderi con Diego Hidalgo

Mattia Bellucci con Fabian Marozsan

Doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti con Ann Li

Angelica Moratelli con Sabrina Santamaria

Dove vedere in tv il torneo di Wimbledon

Lo Slam di Londra sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky e in streaming su Sky Go e Now TV.

