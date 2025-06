In palio gli ultimi 16 posti del main draw

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Wimbledon 2025 in programma dal prossimo 30 giugno al 13 luglio. In attesa di vedere in campo Sinner, Alcaraz e gli altri top player, è tempo di qualificazioni sull’erba inglese del Community Sport Centre Roehampton dove i tennisti meno famosi sono a caccia di un posto nel tabellone principale. Tra loro anche sette tennisti italiani.

Wimbledon, chi sono gli italiani nel tabellone di qualificazione

Il “settebello” azzurro impegnato nelle qualificazioni a Wimbledon è composto da Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Federico Arnaboldi, Giulio Zeppieri, Stefano Napolitano e Francesco Maestrelli. Le qualificazioni si concluderanno giovedì 26 giugno quando saranno definiti gli ultimi 16 posti del main draw.

Gli accoppiamenti degli italiani nel tabellone di qualificazione

Ecco gli accoppiamenti dei sette italiani in campo.

Rodesch (Lux) vs GIGANTE (Ita)

ARNABOLDI (Ita) vs Gomez (Arg)

Droguet (Fra) vs PELLEGRINO (Ita)

Nagal (Ind) vs ZEPPIERI (Ita)

Landaluce (Esp) vs PASSARO (Ita)

Skatov (Kaz) vs NAPOLITANO (Ita)

Garin (Chi) vs MAESTRELLI (Ita)

