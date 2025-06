Carlos Alcaraz ha ridotto a 1.130 punti il gap con l'altoatesino. A Wimbledon dieci italiani in tabellone

Grazie al titolo vinto al Queen’s, Carlos Alcaraz riduce a 1.130 punti il gap da Jannik Sinner, sconfitto negli ottavi da Alexander Bublik a Halle, primo torneo da Parigi-Bercy 2023 in cui non sia arrivato almeno ai quarti. L’azzurro inizierà Wimbledon, la prossima settimana, con 10.430 punti e la certezza di restare in vetta anche dopo i Championships, comunque vada il terzo Slam della stagione. A Wimbledon Sinner vedrà uscire altri 400 punti. Quindi il suo bottino post Wimbledon sarà pari a 10.030 punti più quelli che guadagnerà in questa edizione del torneo. Dunque l’altoatesino, che ha un bilancio di 59 vittorie e 6 sconfitte nelle partite giocate da numero 1 del mondo, può raggiungere un massimo 12.030 punti se dovesse vincere il suo secondo Slam stagionale. Ma anche nella peggiore delle ipotesi, ovvero un’eliminazione al primo turno, il primo posto di Sinner non sarebbe in immediato pericolo. Alcaraz, infatti, arriva a Wimbledon con 9.300 punti e ai Championships, essendo campione in carica, non può guadagnarne.

Ranking Atp, quattro italiani nella top 40

Nel ranking di questa settimana, su cui baserà il sorteggio di Wimbledon, l’Italia si presenta con quattro giocatori tra i Top 40, che saranno teste di serie ai Championships: oltre a Sinner, nella lista figurano Lorenzo Musetti (n. 7), Flavio Cobolli (24) e Matteo Berrettini (35).

Wimbledon, dieci italiani in tabellone

Saranno dieci complessivamente gli italiani direttamente ammessi in tabellone, in cui è rientrato anche Fabio Fognini dopo gli ultimi forfait di Arthur Fils e Casper Ruud. Nella Race to Turin, la classifica basata solo sui risultati stagionali che offre un quadro aggiornato della corsa per il titolo di numero 1 del mondo di fine stagione e della qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino, due dei primi cinque giocatori in singolare sono italiani: Jannik Sinner (2) e Lorenzo Musetti (5). Alcaraz guida con 6.240 punti, 2.240 più di Jannik, ed è sicuro di restare numero 1 della Race comunque vada Wimbledon. Se le Finals dovessero iniziare domani l’ultimo qualificato sarebbe Tommy Paul, che insegue la prima qualificazione alle Finals come Musetti e Draper. Ma fra l’ottavo posto e il quattordicesimo di Daniil Medvedev ci sono appena 300 punti.

Gli azzurri in corsa per le Finals di Torino

L’Italia può puntare a ripetere l’en plein della scorsa stagione, con giocatori e giocatrici qualificati in tutte le specialità delle Finals maschili e femminili. In doppio maschile restano in corsa Simone Bolelli e Andrea Vavassori che mantengono il sesto posto nella Race. Sarebbero saliti al quinto posto vincendo il titolo a Halle. Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 10.430, 2 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 9.300, 3 (=0). Alexander Zverev (GER) 6.500, 4 (+2). Jack Draper (GBR) 4.650, 5 (-1). Taylor Fritz (USA) 4.635, 6 (-1). Novak Djokovic (SRB) 4.630, 7 (=0). Lorenzo Musetti (ITA) 4.150, 8 (+1). Holger Rune (DEN) 3.530, 9 (+2). Daniil Medvedev 3.420, 10 (=0). Ben Shelton (USA) 3.170.

Ranking Wta: comanda sempre Sabalenka, Paolini torna al n.4

Un paio di spostamenti nella top ten del ranking WTA dopo la conclusione del “500” di Berlino e del “250” di Nottingham, sull’erba tedesca e inglese. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la trentaseiesima settimana consecutiva (la 44esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, semifinalista a Berlino, vede salire a 3.741 punti il vantaggio sulla regina di Parigi, la statunitense Coco Gauff, che ribadisce il “best ranking”. Sul terzo gradino del podio c’è Jessica Pegula (primato personale confermato), staccata di 1.851 punti dalla connazionale. Anche Questa settimana sono due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini che guadagna una posizione e si riprende la quarta poltrona eguagliando il ‘best’: la 29enne di Bagni di Lucca però ha solo 3 punti di vantaggio sulla cinese Zheng appena scavalcata. Alle sue spalle fa due passi indietro Lucia Bronzetti, numero 61, mentre perde diciotto posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora n.122. Questa settimana Paolini è in gara nel WTA 500 di Bad Homburg, Bronzetti e Cocciaretto nel WTA 250 di Eastbourne.

Questo il ranking Wta di questa settimana:

1. Sabalenka, Aryna (BLR) 11.640 (0),

2. Gauff, Coco (USA) 7.899 (0),

3. Pegula, Jessica (USA) 6.048 (0),

4. Paolini, Jasmine (ITA) 4.806 (-1),

5. Zheng, Qinwen (CHN) 4.803 (-1),

6. Keys. Madison (USA) 4.669 (0),

7. Andreeva, Mirra (RUS) 4.636 (0),

8. Swiatek, Iga (POL) 4.618 punti (0),

9. Badosa, Paula (ESP) 3.727 (+1),

10. Navarro, Emma (USA) 3.697 (-1).

