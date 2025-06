La 29enne toscana fuori al secondo turno

Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel ‘Berlin Tennis Open 2025‘ (WTA 500 – montepremi 925.661 euro) di scena sull’erba del Lawn-Tennis-Turnier-Club “Rot-Weiss” di Berlino. La 29enne di Bagni di Lucca, n.5 del ranking e quarta favorita del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha perso contro la tunisina Ons Jabeur, n.61 WTA, vincitrice di questo torneo nel 2022 e due volte finalista a Wimbledon (2022 e 2023), ripescata in tabellone come lucky loser, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-1, 6-3.

Paolini-Jabeur, 6-1 6-3: la cronaca del match

E’ stato un match iniziato in salita per Jasmine Paolini che ha subito perso il servizio ne suo turno iniziale. Poi sul 3-1 per la tunisina la campionessa degli Internazionali di Roma perde di nuovo il servizio. Stesso problema nel settimo game, decisivo per il primo set che finisce 6-1 per la Jabeur. Il secondo parziale parte meglio per Paolini che però cede un solo ma decisivo break nel quarto game. La partita finisce 6-1 6-3 in un’ora e diciassette minuti.

Ons Jabeur, chi è la tennista tunisina che ha battuto Jasmine Paolini

Nata a Ksar Hellal il 28 agosto 1994, è stata la prima tennista araba ad aggiudicarsi un titolo nel circuito Wta e a raggiungere i quarti di uno Slam: gli Australian Open 2020. Un primato migliorato con le finali a Wimbledon (2022 e 2023) e con la finale degli Us Open nel 2022.

