Oltre al numero 1 del mondo altri due azzurri oggi nel torneo singolare

Al torneo Atp Halle 2025 torna in campo oggi, giovedì 19 giugno 2025, il numero 1 del mondo Jannik Sinner. Il torneo di tennis sull’erba della cittadina tedesca vedrà in campo anche altri due azzurri, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Sinner incontrerà Aleksandr Bublik, il russo naturalizzato kazako che l’altoatesino ha sconfitto nei quarti di finale al recente Roland Garros. Cobolli, attuale numero 24 del mondo, affronterà il numero 31, il canadese Denis Shapovalov. Ostico l’impegno per Sonego, attuale numero 46, che se la dovrà vedere con il numero 3 del mondo, e numero 2 del torneo, Alexander Zverev. In campo anche il doppio Bolelli-Vavassori, che alle 15 affronterà la coppia canadese formata da Augier Aliassime e Shapovalov.

Il programma di oggi – Singolare

Augier Aliassime-Kachanov

Shapovalov- Cobolli (ore 12)

(ore 12) Rublev-Etcheverry

Maroszan-Machac

Sonego – Zverev (ore 15.30)

– (ore 15.30) Sinner-Bublik (ore 17)

Il programma di oggi – Doppio

Augier Aliassime/Shapovalov- Bolelli/Vavassori (ore 15)

(ore 15) Krawietz/Puetz-Khachanov/Michelsen

Atp Halle 2025: dove vederlo in tv

I match del torneo tedesco, il Terra Wortmann Open 2025, vengono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv.

