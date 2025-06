Cambio di programma: lo spagnolo affronterà il lucky loser Adam Walton e non il connazionale Davidovich-Fokina che si è ammalato

All’Atp Queen’s 2025, oggi martedì 17 giugno è la giornata dell’esordio di Carlos Alcaraz, n.1 del tabellone vista l’assenza di Jannik Sinner, impegnato nel torneo di Halle. Il campione spagnolo inizialmente avrebbe dovuto giocare contro il connazionale Davidovich-Fokina (n°28), per il primo turno del torneo sull’erba che fa da preludio a Wimbledon. Il 26enne andaluso però si è ammalato e si è dovuto ritirare. Al suo posto è stato ripescato il lucky loser Adam Walton, australiano n°86 del ranking. I due scendono in campo sulla Andy Murray Arena non prima delle 15.45.

Alejandro Davidovich Fokina has withdrawn due to illness He will be replaced by lucky loser Adam Walton, who will play Carlos Alcaraz later today#HSBCChampionships pic.twitter.com/jLo7b7cN30 — HSBC Championships (@QueensTennis) June 17, 2025

Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina sono molto amici fuori dal campo, tanto che il recente vincitore del Roland Garros era stato invitato al matrimonio del collega ma ha declinato l’invito per i tanti impegni.

Atp Queen’s 2025: il tabellone

L’Atp Queen’s 2025 non ha in tabellone nessun italiano, visto il forfait di Arnaldi per un problema alla caviglia, prima del match contro Rune. Ecco di seguito i due lati del tabellone:

Parte alta del tabellone

Atp Queen’s 2025: il programma di oggi

Sono 10 i match in programma oggi, martedì 17 giugno 2025, sull’erba del Queen’s:

Popyrin – Vukic ore 13

ore 13 Nakashima – Mpetshi Perricard ore 13

ore 13 de Minaur – Lehecka ore 13

ore 13 Opelka – Carabelli ore 14.10

ore 14.10 Brooksby – Draper ore 14.10

ore 14.10 Shelton – Rinderknech ore 14.10

ore 14.10 Thompson – Munar ore 15.20

ore 15.20 Alcaraz – Walton ore 15.45

ore 15.45 Fritz – Moutet ore 16.30

ore 16.30 Diallo – Harris ore 16.30

Alcaraz-Walton: dove vederla in tv

Come tutto il torneo Atp Queen’s 2025, il match Alcaraz-Walton si potrà vedere in tv su Sky Sport per tutti gli abbonati e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

