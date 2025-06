Photo by: Marijan Murat/picture-alliance/dpa/AP Images

L'azzurro rinuncia a giocare il match contro Rune. Era l'unico italiano in tabellone dopo le assenze di Musetti e Berrettini

Il mese di giugno ha dato il via alla stagione su erba per il tennis mondiale. Nel tabellone dell’Atp 500 del Queen’s, a Londra, c’è solo un italiano: Matteo Arnaldi. O per lo meno c’era perché il 24enne ha appena dato forfait per problemi fisici. Stessa sorte dunque di Lorenzo Musetti (che l’anno scorso ha disputato la finale) e Matteo Berrettini (che sull’erba di Londra ha vinto nel 2021 e nel 2022), fermati anche loro dagli infortuni. L’azzurro, n°41 del mondo, avrebbe dovuto giocare contro la testa di serie n°4 Holger Rune nella Andy Murray Arena.

Al posto di Arnaldi, in quest’edizione dei ‘HSBC Championships’ (con montepremi da 2.522.220 euro), è stato ripescato come lucky loser l’australiano Christopher O’Connell, n°97 del ranking.

Finishing touches on Andy Murray Arena 🏟️@atptour action gets underway at the #HSBCChampionships today 😍 pic.twitter.com/TjOQNSWPaD — HSBC Championships (@QueensTennis) June 16, 2025

I precedenti tra Arnaldi e Rune

Il ligure e il danese si sono affrontati solo una volta al primo turno del Masters 1000 di Parigi nel 2024. In quella occasione fu Rune ad avere la meglio con il punteggio di 6-4 6-4.

Chi è Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi, 24 anni, nato a Sanremo, ricopre la 41a posizione della classifica mondiale. Ha raggiunto il suo best ranking, n°30, lo scorso anno. Professionista dal 2019, nel circuito Atp purtroppo non ha ancora vinto un titolo individuale. Nel 2024 però ha conquistato la Coppa Davis con l’Italia, riportando a Roma un trofeo che mancava da 47 anni. In questi anni ha accumulato un montepremi pari a 3.917.422 dollari.

Da poco ha disputato anche l’Atp 250 di Stoccarda, in Germania, venendo eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff ai sedicesimi di finale con il punteggio di 6-4 6-4. In doppio, invece, ha perso agli ottavi in coppia con Lorenzo Sonego.

Dove vedere le partite del Queen’s 2025

Sarà possibile vedere le partite del torneo maschile del Queen’s sui canali di SkySport.

