Il tennista azzurro ha perso 6-1, 7-6: "È stata una delle più belle settimane della mia carriera, complimenti a Tommy"

Disco rosso per Lorenzo Musetti nella finale del Cinch Championships, l’Atp 500 del Queen’s, a Londra. Il tennista azzurro, n°30 del mondo, si è arreso in due set all’americano Tommy Paul, n° 13 e n°5 del seeding, con il punteggio di 6-1, 7-6 (10-8). Il campione di Carrara ha pagato una partenza disastrosa nel primo set per poi crescere nella seconda frazione quando ha rimontato da 3-5 fino al tie-break dove ha avuto a disposizione un set point ma si è poi dovuto arrendere al terzo match-point per l’avversario.

“È stata una delle più belle settimane della mia carriera, complimenti a Tommy che ha vinto meritatamente perchè ha lottato tantissimo per arrivare a questo livello. Nel secondo set mi sono avvicinato, ho sperato di arrivare al terzo, ma complimenti a lui”, ha dichiarato a caldo Musetti durante la premiazione. “Ringrazio il mio team , il mio allenatore e la mia famiglia che mi supportano sempre. Voglio dedicare a loro e a mio figlio Ludovico questa settimana speciale“, ha aggiunto il 22enne alla sua prima finale da papà.

