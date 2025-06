Il tennista azzurro, sconfitto al primo turno dell'Atp 250, ha rivolto all'avversario alcune espressioni colorite

Fabio Fognini ancora protagonista con una delle sue ormai proverbiali intemperanze. Il tennista ligure, sconfitto al primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda dal francese Corentin Moutet in tre set 6-4, 6-7, 6-3 dopo più di due ore di partita, al momento della tradizionale stretta di mano se l’è presa con il suo avversario per alcuni comportamenti in campo a dir poco provocatori. Come si vede dalle immagini tv, un Fognini durante la stretta di mano sembra rivolgersi in francese Moutet con parole forti.

Fognini-Moutet, le parole del tennista azzurro

“Guardami, guardami, piccolo maiale”, sembra dire Fognini che poi aggiunge questa volta in italiano: “Sei una m…”. C’è da dire che se Fognini non è nuovo a comportamenti sopra le righe, anche Moutet non è da meno. Lo scorso anno al Roland Garros fu protagonista di un autentico show contro Jannik Sinner, aizzando più volte il pubblico contro il campione italiano.

“Regarde-moi, petit cochon !” : poignée de main très tendue entre Moutet et Fognini à Stuttgart 🥶 Suivez le meilleur du tennis sur Eurosport pic.twitter.com/q00YOxvuYT — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 10, 2025

A Stoccarda eliminato anche Sonego

Semaforo rosso anche per Lorenzo Sonego all’esordio nel “Boss Open” (ATP 250 – 734.915 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi, uno dei due tornei che segnano l’inizio dello swing su erba del tour maggiore. Il piemontese, n.45 ATP, ha perso contro il francese Quentin Halys, n.47 del ranking, che si è imposto in tre set con il punteggio 6-7 (6), 7-5, 6-4.

