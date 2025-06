Il presidente della Fitp all'indomani della finale dello Slam parigino

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi non ha ancora digerito la sconfitta di Sinner nella finale contro Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025, uno scontro epico che ha visto trionfare lo spagnolo al termine di oltre cinque ore di gioco. “Sono distrutto, non ho dormito. Ieri sera ho rivisto 600 volte quei 3 match point, è stato drammatico”, ha detto Binaghi a ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio1.

Binaghi: “Pazzesco Nazionale calcio in chiaro in tv e Sinner no”

Binaghi ha poi colto l’occasione per parlare dell’attenzione riservata al tennis rispetto al calcio. “Ieri la partita di Sinner ha fatto il 38% di share. E’ pazzesco che noi continuiamo a ostinarci a farlo vedere solo a una nicchia di persone, che se lo possono permettere, invece che mostrarla in chiaro”, ha dichiarato il numero uno del Tennis. “In chiaro invece vediamo la tragedia della nazionale di calcio, vi sembra giusto? Il governo deve adeguare la legge che indica gli eventi di interesse pubblico. In questi c’è la Nazionale e non Sinner, che fa share e risultati molto migliori”, ha aggiunto Binaghi.

Binaghi: “In Nazionale ci vuole gente grintosa come Sinner”

Riguardo alla Nazionale di calcio Binaghi ha poi rincarato la dose dopo la pessima figura azzurra in Norvegia. “Io avrei fatto giocare Sinner come centravanti, è un fenomeno e sarebbe stato un campione in qualunque sport. Ci vuole gente grintosa come lui”, ha concluso il numero uno della Federtennis.

