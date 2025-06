Si tratta della sfida più attesa tra il numero 1 e il numero 2 al mondo

Il Roland Garros 2025 si chiude oggi pomeriggio (8 giugno) con la finale più attesa quella del tabellone maschile che mette di fronte il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, e il numero 2, Carlos Alcaraz. Per la prima volta i due giovani contendenti si trovano di fronte in una finale di un torneo dello Slam. Il teatro del match è il Philippe-Chatrier. Sinner e Alcaraz finora hanno vinto finora le altre finali di Slam che hanno disputato. L’altoatesino ha conquistato due Australian Open (2024, 2025) e un Us Open (2024). Lo spagnolo invece ha vinto un Roland Garros (2024), due Wimbledon (2023, 2024) e uno Us Open (2022)

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Carlos Alcaraz ha vinto 7 degli 11 precedenti contro il rivale italiano e soprattutto si è imposto negli ultimi quattro scontri diretti. L’ultimo, nella finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Sulla terra rossa del Roland Garros ha vinto lo scorso anno il duello in semifinale al quinto set.

Questa è però la prima volta che si affrontano in finale in uno Slam

2021 – Masters 1000 Parigi – Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5 2022 – Wimbledon – Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 2022 – Atp 250 Umago, finale – Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1 2022 – US Open, quarti di finale Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 2023 – Masters 1000 Indian Wells, semifinale – Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3 2023 – Masters 1000 Miami, semifinale – Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2 2023 – Atp 500 Pechino, semifinale – Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1 2024 – Masters 1000 Indian Wells, semifinale – Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2 2024 – Roland Garros, semifinale – Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 2024 – Atp 500 Pechino, finale – Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6

Sinner-Alcaraz: dove vedere la finale del Roland Garros 2025

La finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz sarà trasmessa in chiaro su NOVE, domenica 8 giugno alle 15 live da Parigi. Il match sarà visibile anche in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+.

Sinner-Alcaraz: per i bookie lo spagnolo è favorito

Dopo gli Internazionali d’Italia, anche il Roland Garros vede la finale tra i due grandi dominatori del circuito, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, campione in carica. L’azzurro, invece alla prima finale a Parigi, cerca di interrompere una serie negativa con lo spagnolo, che dura da quattro incontri, ma per i bookmaker, come riporta Agipronews, anche nella finale del Roland Garros dovrebbe prevalere Alcaraz, favorito a 1,84 su Planetwin365 e 1,87 su Snai, sulla prima volta di Sinner vista tra 1,94 e 1,95 volte la posta.

I due rivali si sono affrontati anche nell’edizione 2024 – ma in semifinale – chiusa con una vittoria dello spagnolo in cinque set, eventualità che se ripetuta pagherebbe 5,60 volte la posta mentre il settimo 3-0 nel torneo dell’italiano – ancora senza set persi – scende leggermente, a 5,40.

Nella super domenica che chiude l’edizione 2025 del Roland Garros c’è spazio anche per un altro po’ di azzurro. Infatti, in mattinata alle 11 scenderanno in campo per la finale di doppio Jasmine Paolini e Sara Errani, sconfitte nell’ultimo atto lo scorso anno, ma nettamente favorite a 1,08 contro la coppia Danilina-Krunic, proposta a 5,43.

