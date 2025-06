Le azzurre sfidano la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic

Sara Errani e Jasmine Paolini oggi alle 11 sfidano la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic nella finale del doppio femminile al Roland Garros 2025. Le azzurre, campionesse olimpiche in carica proprio a Parigi, proveranno a bissare il successo del Foro Italico agli ultimi Internazionali d’Italia. Teste di serie numero 2 del tabellone, le due ragazze italiane hanno eliminato nel corso del torneo Azarenka-Routliffe al primo turno, poi Sun-Yuan al secondo, Haddad Maia-Siegemund negli ottavi, Kudermetova-Mertens nei quarti e in semifinale la coppia russa Andreeva-Shnaider venerdì.

Errani-Paolini a caccia del primo titolo Slam insieme

Sara Errani e Jasmine Paolini vanno a caccia del loro primo titolo dello Slam insieme. Per Errani, invece, sarebbe l’ottavo Slam vinto in carriera e il sesto in doppio dopo i cinque vinti in coppia con Roberta Vinci. La 38enne azzurra ha inoltre appena vinto il titolo del misto con Andrea Vavassori.

Errani-Paolini, dove vedere la finale in tv

A differenza del match tra Sinner e Alcaraz, la finale del doppio femminile non sarà visibile in chiaro. Errani/Paolini contro Danilina/Krunic sarà trasmessa da Eurosport: visibile solo per chi è abbonato ai vari pacchetti Sky, DAZN, Timvision, Amazon Prime Video (via Discovery+) e Now TV.

Alle 15 la finale maschile tra Sinner e Alcaraz, dove vederla

Jannis Sinner e Carlos Alcaraz scendono in campo alle 15 per la finale maschile. È la prima volta che l’altoatesino, numero 1 al mondo, e lo spagnolo, numero 2, si affrontano in una finale di un torneo dello Slam. Entrambi sono ancora imbattuti nell’ultimo atto dei quattro principali tornei del circuito tennistico. Il match sarà trasmesso in chiaro su NOVE, domenica 8 giugno alle 15 live da Parigi. Il match sarà visibile anche in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata