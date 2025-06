Si tratta dell'undicesimo confronto tra le prime due giocatrici al mondo

Tutto pronto a Parigi per la finale femminile del Roland Garros 2025. Il Philippe-Chatrier si accende oggi con il confronto tra le prime due giocatrici del mondo, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, due giovani campionesse che si sfideranno sulla leggendaria terra rossa all’ombra della Tour Eiffel.

Finale Roland Garros 2025: Sabalenka vs Gauff

La finale femminile di quest’anno mette di fronte Aryna Sabalenka, celebre per la sua potenza e aggressività, e la giovane americana Coco Gauff, talento emergente e già affermata tra le stelle del tennis mondiale. La posta in gioco è altissima e il match promette spettacolo visto che nessuna delle due ha mai trionfato sulla terra rossa di Parigi. Si tratta fra l’altro di un remake della finale di Madrid, vinta da Sabalenka in due set.

Per quanto riguarda il cammino delle due tenniste, la numero 1 Wta arriva dal successo in tre set contro Iga Swiatek, campionessa uscente a Parigi mentre per l’americana ha avuto una semifinale più agevole contro la sorprendente francese Lois Boisson.

Dove vedere la finale femminile del Roland Garros 2025 in TV

La diretta della finale sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1, canale 210 del telecomando Sky. La partita inizierà alle ore 15:00, per un pomeriggio all’insegna dello sport di alta qualità.

Canale TV: Eurosport 1 (Sky, canale 210)

Orario: 15:00

Data: oggi, sabato 7 giugno

Streaming Roland Garros 2025: come seguire la finale online

Per chi preferisce seguire la finale in mobilità o senza TV, il match sarà disponibile in streaming su NOW, la piattaforma on demand che include Eurosport tra i suoi canali, Su SkyGo e su Dazn . Potrai così assistere al match live da smartphone, tablet o PC, ovunque tu sia.

Sabalenka-Gauff: tutti i precedenti

La rivalità tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff è molto combattuta e ricca di sfide emozionanti. Dal loro primo incontro nel 2020, le due tenniste si sono affrontate 10 volte, con un bilancio in perfetta parità che testimonia l’equilibrio tra i loro stili di gioco.

Ecco una panoramica dei loro precedenti:

2020, Lexington (Round of 16): Gauff ha vinto 7-6, 4-6, 6-4

2020, Ostrava (Round of 16): Sabalenka ha vinto 1-6, 7-5, 7-6

2021, Roma (Round of 16): Gauff ha vinto 7-5, 6-3

2022, Toronto (Round of 16): Gauff ha vinto 7-5, 4-6, 7-6

2023, Indian Wells (Quarterfinal): Sabalenka ha vinto 6-4, 6-0

2023, US Open (Finale): Gauff ha vinto 2-6, 6-3, 6-2

2024, Australian Open (Semifinale): Sabalenka ha vinto 7-6, 6-4

2024, Wuhan (Semifinale): Sabalenka ha vinto 1-6, 6-4, 6-4

2024, WTA Finals (Semifinale): Gauff ha vinto 7-6, 6-3

2025, Madrid (Finale): Sabalenka ha vinto 6-3, 7-6

Con cinque vittorie ciascuna, il bilancio perfettamente equilibrato rende la finale del Roland Garros 2025 una sfida aperta e imprevedibile, con entrambe le giocatrici pronte a giocarsi il titolo sulla terra rossa.

