La n°1 del mondo ha sconfitto Swiatek in tre set. Ora giocherà contro la vincente del match tra Gauff e Boisson

Aryna Sabalenka è la prima finalista del Roland Garros 2025 femminile, seconda prova stagionale del Grande Slam. La bielorussa, n°1 del mondo e del tabellone, ha battuto in tre set la campionessa in carica la polacca Iga Swiatek, n°5 del seeding, con il punteggio di 7-6 (1) 4-6 6-0.

“È incredibile, ma il lavoro non è ancora finito”, ha detto a caldo Sabalenka intervistata in campo da Mats Wilander. “Sono molto orgogliosa di questo successo, è stata una partita difficile contro Iga qui al Roland Garros”, ha concluso.

Sfuma il sogno di Swiatek

La 27enne ha interrotto la striscia di 26 vittorie consecutive di Swiatek sulla terra di Parigi. Sfuma quindi il sogno della polacca di diventare la prima donna a vincere quattro titoli di fila all’Open di Francia, da quando i professionisti sono stati ammessi nel 1968.

Sabalenka contro la vincente di Gauff-Boisson

Sabalenka a sua volta avrà sabato la possibilità di conquistare il suo quarto titolo dello Slam, il primo fuori dal cemento, dopo due agli Australian Open e uno agli Us Open. La campionessa bielorussa – che ha strappato proprio a Swiatek il primato del ranking Wta lo scorso ottobre – affronterà in finale la vincente del match tra l’americana n°2 Coco Gauff e la wild card francese n°361 del mondo Lois Boisson.

Chi è Aryna Sabalenka

Nata il 5 maggio 1998 a Minsk, in Bielorussia, Sabalenka ha iniziato a giocare a tennis all’età di 6 anni. Soprannominata “la tigre”, in carriera ha conquistato 20 titoli, tra cui tre Slam (due Australian Open e un Us Open), e ad oggi nelle competizioni ha guadagnato oltre 34milioni di dollari. Nel 2025 ha messo in bacheca tre trofei vantando 34 vittorie e solo sei sconfitte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata