Per la coppia azzurra trionfa in uno Slam per la seconda volta dopo gli Us Open del 2024

Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano al Roland Garros 2025. La coppia ha vinto il titolo nel doppio misto battendo in finale gli statunitensi Evan King e Taylor Townsend per 6-4 6-2. Per gli azzurri è il secondo titolo Slam dopo quello conquistato a settembre 2024 agli Us Open.

Il match

Il primo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio, deciso dal break conquistato dal duo azzurro nel 7° game (quello per il 4-3). Errani e Vavassori hanno poi dominato il secondo parziale, mettendo a segno due break e chiudendo il match in poco più di un’ora. La 38enne bolognese e il 30enne di Torino si portano a casa, oltre al trofeo, anche un premio di 122mila euro.

Italian duo Errani and Vavassori are the mixed doubles champions 🇮🇹🏆#RolandGarros pic.twitter.com/2OTELTi1gJ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

La vittoria di Errani e Vavassori agli Us Open

Gli italiani erano già entrati nella storia nel 2024 vincendo l’Open di New York e diventando così la prima coppia italiana a vincere uno Slam in doppio misto. A Flushing Meadows avevano superato con il punteggio di 7-6(0) 7-5, in un’ora e 28 minuti di gioco, gli americani Taylor Townsend e Donald Young. I due, inoltre, quest’anno hanno anche conquistato il Masters 1000 di Indian Wells.

