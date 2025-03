In finale hanno sconfitto la statunitense Mattek-Sands e il croato Pavic

Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica in doppio misto allo US Open, hanno vinto anche l’edizione 2025 del torneo a inviti di questa specialità a Indian Wells. In finale hanno sconfitto la statunitense Mattek-Sands e il croato Pavic in una partita molto combattuta, vinta 6-7(3) 6-3 10-8 recuperando da sotto 4-7 nel match tie-break. Nel loro percorso gli azzurri hanno eliminato ai quarti Marcelo Arevalo e Timea Babos per 6-3 6-7(2) 10-7. Poi in semifinale hanno battuto 76(3) 63 la beniamina di casa Desirae Krawczyk e il britannico Neal Skupski, due volte campioni a Wimbledon. Al termine della due giorni del torneo, che ha coinvolto 12 coppie, Errani e Vavassori hanno incassato un assegno da 100 mila dollari.

