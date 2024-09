La coppia italiana entra nella storia. Sconfitti in finale gli americani Townsend e Young (7-6, 7-5)

Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano agli Us Open ed entrano nella storia, diventando la prima coppia italiana a vincere uno Slam in doppio misto. I due azzurri hanno superato con il punteggio di 7-6(0) 7-5, in un’ora e 28 minuti di gioco, gli statunitensi Taylor Townsend, campionessa in carica in doppio femminile a Wimbledon, e Donald Young, all’ultimo torneo in carriera.

