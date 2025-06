Sono quattro gli azzurri ancora in gioco allo Slam di Parigi: Sinner, Musetti e la coppia Paolini-Errani

Oggi tocca a Jannik Sinner scendere in campo al Roland Garros 2025. L’azzurro, n°1 del mondo, affronta il kazako Aleksandr Bublik ai quarti di finale. L’inizio del match è previsto sul Philippe-Chatrier non prima delle 13.20. Venerdì 6 giugno, invece, giocherà un altro italiano, Lorenzo Musetti, che ha ieri ha vinto in quattro set contro l’americano Frances Tiafoe. Per il carrarino 23enne, testa di serie n°8 del tabellone, si tratta della prima semifinale allo Slam di Parigi. Contro di lui ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, detentore del titolo.

Quanto alle donne sempre venerdì la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini cercheranno di conquistare la finale di doppio femminile. Sul loro cammino c’è il duo russo formato da Mirra Andreeva e Diana Snajder.

Le partite di oggi

Jannik Sinner – Aleksandr Bublik alle 13.20 sul Philippe-Chatrier



Roland Garros 2025, dove vederlo

Il Roland Garros è trasmesso in esclusiva in Italia dai canali Discovery: Eurosport 1 e 2, visibili anche su Sky e Dazn, offrono la copertura dei match principali compresi quelli degli italiani. In streaming, su Discovery+, c’è invece la diretta integrale di tutti i match da tutti i campi del torneo.

