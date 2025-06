Il numero uno al mondo si giocherà sul centrale a Parigi l'accesso alla semifinale contro il kazako

Definito il programma di domani, 4 giugno, al Roland Garros 2025 quando Jannik Sinner affronterà sul centrale Alexander Bublik, a caccia di un posto in semifinale sulla terra rossa di Parigi. L’italiano, numero uno al mondo, è reduce dalla vittoria agli ottavi contro Rublev, sconfitto con un netto 6-1, 6-3, 6-4 e punta alla sua sesta semifinale in uno slam in carriera, la seconda consecutiva al Roland Garros. Il kazako numero 43 del ranking arriva invece dalla vittoria sul numero 5 del mondo Jack Draper. Chi trionferà in questo match affronterà in semifinale il vincente del match tra Djokovic e Zverev, partita serale sempre sul campo centrale.

Sinner-Bublik, i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Sinner e Bublik: l’azzurro conduce per 3-1 ma il kazako ha vinto l’ultima sfida. I due non si sono mai affrontati sulla terra battuta. Jannik ha vinto a Dubai nel 2021 (2-1) e a Miami, sempre nel 2021, (2-0). Altra vittoria di Sinner, quella ottenuta sull’erba di Den bosch, in Olanda, sempre per 2 set a 0, mentre l’unica sconfitta dell’altoatesino contro Bublik è arrivata ad Halle nel 2023 quando fu costretto al ritiro.

Sinner-Bublik, quando giocano e dove vederli in tv

Sinner scenderà in campo mercoledì 4 giugno sul centrale nel pomeriggio: il suo match contro il 27enne kazako sarà il terzo della giornata sul centrale, a partire dalle 11, non prima quindi delle 15. Prima di lui si giocheranno sul Philippe Chatrier,due quarti di finale dei singolari femminili: quelli tra Keys-Gauff e Andreeva-Boisson.

Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky e in straming su Now e SkyGo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata