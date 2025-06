L'ucraina Elina Svitolina vince in tre set 4-6, 7-6, 6-1 dopo due ore e 24 minuti di gioco

Si chiude agli ottavi di finale il Roland Garros 2025 di Jasmine Paolini. L’azzurra ha perso contro Elina Svitolina 4-6, 7-6, 6-1 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Una partita da alti e bassi della numero 4 Wta che, dopo aver giocato alla pari sia il primo che il secondo set (in cui ha avuto tre match point), è scesa di livello nel terzo.

Nel primo parziele Paolini era partita alla grande (andando avanti 3-0) ed è riuscita a chiudere 6-4. Nel secondo set, caratterizzato da tanto equilibrio, è invece arrivata la reazione di Svitolina che ha portato la sfida al terzo set vincendo il tiebreak e annullando tre match point. Nel terzo parziale, invece, non c’è stata partita: dominio di Svitolina che ai quarti di finale affronterà la vincente tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. Grande rammarico dunque per la tennista azzurra, che sembrava padrona della partita.

Elina Svitolina saves 3 match points and upsets last year’s finalist Paolini 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/ZWIcEf6ne8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2025

I dati del match

Paolini ha messo in campo il 75% di prime ricavandone il 54% dei punti. 4 punti su 10 invece con la seconda palla. Percentuali molto simili al servizio per l’ucraina, che ha ottenuto il 54% di resa dalla prima ed il 47% dalla seconda.

Gli altri italiani in campo oggi

Questa sera Lorenzo Musetti (non prima delle ore 20) affronterà il norvegese Holger Rune per un posto nei quarti di finale del tabellone maschile.

Roland Garros 2025, dove vederlo

Il Roland Garros è trasmesso in esclusiva in Italia dai canali Discovery: Eurosport 1 e 2, visibili anche su Sky e Dazn, offrono la copertura dei match principali compresi quelli degli italiani. In streaming, su Discovery+, c’è invece la diretta integrale di tutti i match da tutti i campi del torneo.

