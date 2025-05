In campo Musetti e Sonego ma anche la fresca vincitrice di Roma Jasmine Paolini

Oggi, domenica 25 maggio, in campo nel Roland Garros 2025 quattro italiani e due italiane. Siamo al primo turno del torneo Atp Open di Francia.

Nel maschile in campo Musetti, Nardi, Gigante e Sonego

Per l’Italia giocano Lorenzo Musetti, Luca Nardi, Matteo Gigante e Lorenzo Sonego. Il primo a scendere in campo è proprio Musetti dopo le 15. L’ultimo è Sonego. Attesa per il match di domani, lunedì 26 maggio, dove scende in campo Jannik Sinner, che dopo le 20 sfida A. Rinferknech.

Nel femminile in campo Paolini e Stefanini

A scendere in campo per le donne la fresca vincitrice degli Internazionali di Roma 2025 Jasmine Paolini. In campo anche Lucrezia Stefanini.

Il programma delle partite di oggi al Roland Garros 2025

Lorenzo Musetti – Y. Hanfmann

B. Shelton – L. Sonego dopo le 20.15

J. Paolini – Y. Yuan

F. Marozsan – L. Nardi

B. Hassan – M. Gigante

Le ‘trappole’ per Sinner iniziano subito

Le trappole per Jannik Sinner si insinuano fin dai primi turni: debutterà con il padrone di casa Arthur Rinderknech con cui vanta un 2-1 nei tre precedenti (il transalpino lo eliminò nei 16mi all’Atp di Lione nel 2021) e al secondo turno contro un altro francese Richard Gasquet (all’ultimo torneo della sua carriera).

A seguire l’altoatesino potrà trovare sulla sua strada Davidovich Fokina o Lehecka, e agli ottavi un osso duro come Arthur Fils, numero 14 del ranking, altro francese in costante ascesa. Insomma, rispetto al percorso avuto agli Internazionali, dove si presentava con una serie di interrogativi per via dei tre mesi di stop legati alla squalifica per doping, stavolta la scalata verso la possibile finale appare molto più ardua e complessa.

Il tabellone donne

Il tabellone donne si profila complesso perJasmine Paolini, l’azzurra numero 4 del ranking e fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia, che se la vedrà al primo turno con la cinese Yue Yuan, 26 anni, numero 62 nel ranking Wta. ‘Jas’, in gara anche nel doppio con Sara Errani, ai quarti potrebbe incontrare la campionessa in carica Iga Swiatek e in semifinale Aryna Sabalenka. Un tabellone davvero da brividi.

Per Lucia Bronzetti c’è l’ostacolo russo Ekaterina Aleksandrova mentre Elisabetta Cocciaretto inizia con una qualificata. L’Italtennis che ha stregato Roma punta a conquistare Parigi con una squadra più he mai competitiva che deve però rinunciare a Matteo Berrettini, ancora out per il solito problema agli addominali. Altra sosta ai box per il romano che tornerà sull’erba, la sua superficie preferita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata