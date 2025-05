Più di tre ore di battaglia per la vittoria del serbo in rimonta

Novak Djokovic conquista il titolo Atp numero 100 della sua carriera. Il campione serbo ha vinto il ‘Gonet Geneva Open’, torneo Atp 250 che si è concluso a Ginevra, battendo in rimonta in finale Hobert Hurkacz con il punteggio di 5-7, 7-6 (2), 7-6 (2) in tre ore e otto minuti di gioco. Nole diventa così il primo tennista nella storia a vincere almeno un titolo per 20 stagioni consecutive. Il primo di Djokovic nel 2006, era arrivato in quel di Amersfoort (Olanda).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata