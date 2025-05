I rappresentanti di Murray hanno dichiarato martedì che i due ex numeri uno del mondo “non lavoreranno più insieme”

Novak Djokovic si separa dal suo allenatore Andy Murray, a sole due settimane dall’inizio dell’Open di Francia. I rappresentanti di Murray hanno dichiarato martedì che i due ex numeri uno del mondo “non lavoreranno più insieme”.

“Grazie a Novak per l’incredibile opportunità di lavorare insieme e grazie al suo team per tutto il duro lavoro svolto negli ultimi sei mesi”, ha dichiarato Murray. “Auguro a Novak il meglio per il resto della stagione”.

Djokovic ha ringraziato Murray in un post sui social media “per tutto il duro lavoro, il divertimento e il sostegno negli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo”.

“Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia”, ha scritto Djokovic. Djokovic e Murray hanno unito le forze prima dell’Australian Open in quella che inizialmente era vista come una coppia improbabile. Dopo il ritiro di Murray lo scorso anno, Djokovic gli ha proposto di diventare suo allenatore. Djokovic ha dichiarato a febbraio che Murray aveva accettato di rimanere per un periodo “indefinito”, compresi “alcuni tornei sulla terra battuta” in questa stagione. Djokovic non ha ancora vinto un torneo in questa stagione, perdendo in finale a Miami e Madrid e rimanendo a un passo dal 100° titolo in carriera.

Djokovic continua a inseguire il titolo numero 100 nel circuito Atp. Finalista a Miami e semifinalista all’Australian Open quest’anno, ha incassato per volte una serie di tre sconfitte consecutive nel 2025. Prima di quest’anno non gli era mai successo di perdere tre match di fila dal 2018. “È un po’ una nuova realtà per me, devo ammetterlo,” ha detto Djokovic a Madrid. “Sto cercando di vincere una o due partite, senza davvero pensare di arrivare lontano nel torneo. È una sensazione completamente diversa rispetto a quanto ho provato in oltre 20 anni di carriera. Dal punto di vista mentale per me è una sfida”.

